Тихановская в новом обращении согласилась стать национальным лидером Беларуси. Видео

Главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская согласилась стать национальным лидером.

Соответствующее видеообращение 17 августа опубликовали в сети.

"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры, я не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливости... Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", – сказала Тихановская.

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