Тихановская и Лукашенко про Крым: как украинский полуостров 'расколол' Беларусь

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко и оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская по-разному отвечали на вопрос об оккупации Россией Крыма.

Так, еще в начале оккупацию Крыма в 2014 году Лукашенко заявил, что не признает аннексию украинского полуострова. Он ссылался на подписанный Будапештский меморандум, который должен был гарантировать обеспечение территориальной целостности Украины.

Ранее Лукашенко в интервью сказал, что Россия в ближайшее время не вернет Украине украденный полуостров.

При этом глава Беларуси сказал, что он "воевал бы за Крым", а Украина не смогла защитить свою территорию.

В свою очередь главный соперник Лукашенко на выборах Тихановская признала, что фактически Крым принадлежит России.

"Это очень больной вопрос, который разделяет людей, сталкивает лбами, когда они начинают это обсуждать. Можно, я скажу так, как принято говорить, как принято и в нашей стране говорить, как принято по международным законам: юридически Крым – украинский, фактически он – российский, и не мучайте меня больше", –​ отвечала она в одном из интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси озвучили первые результаты экзит-полов на выборах президента.

После окончания голосования на выборах президента, начались массовые протесты. Силовики применяли резиновые пули и свето-шумовые гранаты.