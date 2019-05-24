The Times: запад может объединиться с "последним диктатором Европы" против "крестного отца"-Путина

Российский президент Владимир Путин хочет интегрироваться с Беларусью, чтобы расширить сферу своего влияния после окончания президентского срока в 2024 году. Запад может противостоять этому, взяв в союзники Александра Лукашенко.

Как пишет The Times, для этого абсолютно не нужно приглашать Беларусь в Евросоюз или НАТО, достаточно лишь дать ей кредит у Международного валютного фонда (МВФ).

Лукашенко и Путин

"Условием этого может стать проведении глубоких экономических реформ. Возможно, он будет добиваться также финансовой поддержки со стороны Европы. Условием подобной помощи могут стать транспарентные выборы, уступки гражданскому обществу, а также мораторий на применение смертной казни. Постепенно мы можем помочь автократии задышать более свободно — и показать Путину, что он не может относиться к бывшим советским республикам как к своей личной игровой площадке", - пишет британское СМИ.

Подчеркивается, что бизнес-модель Беларуси почти полностью основана на российских субсидиях, что делает ее уязвимой.

"Российская сырая нефть доставляется в Беларусь, там ее перерабатывают, а затем продукты переработки продаются на западных рынках. Москва хочет обложить пошлиной ту нефть, которую она направляет своему соседу. Лукашенко возражает и говорит, что так не ведут себя с самым близким союзником Москвы. Ответ Кремля: ускоряйте интеграцию двух стран, чтобы появилась общая таможенная служба, общая валюта, общая судебная система и общая конституция. Разместите российские военные базы по своему внешнему контуру. Играйте в команде, и тогда мы сможем установить внутренние цены на продаваемую вам нефть. Другими словами, откажитесь от части своей территории, сделайте вклад в пенсионный план Путина, и тогда мы будем продолжать вас поддерживать. Лукашенко не так далек от истины, когда говорит о том, что это предложение в стиле Дона Корлеоне из романа "Крестный отец", - объясняет СМИ.

По мнению иностранных журналистов, вся эта ситуация может привести к вторжению в украинском стиле.

"Хотя офицеры НАТО при проведении военных игр учитывают такую возможность. Россия будет усиливать давление на Лукашенко, пытаясь таким образом склонить его к быстрому объединению. Москве нужен ответ на вопрос не только о том, как расширить правление Путина, но и о том, как более убедительно проецировать российское влияние в направлении границ Евросоюза и НАТО".

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