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4 апреля • обновлено в 21:22
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The New York Times "отдало" Крым России: Украина отреагировала

1.7т
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Американское издание The New York Times опубликовало карту распространения коронавируса COVID-19 в мире, на которой аннексированный Крым был обозначен российской территорией.

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Пресс-служба посольства Украины в США сообщила об ошибке в Twitter и призвала журналистов исправить карту.

"New York Times сделало неправильную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда NYT, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту", – говорится в сообщении.

Крым. Иллюстрация

Крым. Иллюстрация

Front News International

The New York Times «отдало» Крым России: Украина отреагировала

Скриншот карты The New York Times

Отметим, позже карту заменили, а под ней издание уточнило: "Россия представляет данные по Крыму, полуострову, который был аннексирован в 2014 году, что привело к международным санкциям".

The New York Times «отдало» Крым России: Украина отреагировала

Скриншот

The New York Times «отдало» Крым России: Украина отреагировала

Скриншот

The New York Times «отдало» Крым России: Украина отреагировала

Скриншот

Это не первый скандал The New York Times с Крымом. Так, в 2017 году издание опубликовало карту, на которой Крым был отмечен тем же цветом, что и РФ, а также подписанный как "спорная территория".

В газете объяснили свою позицию. Сам автор материала Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной карте.

Позже The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, но ошибку исправили.

Как писал OBOZREVATEL, недавно чешские исследователи изобразили на карте аннексированный украинский Крым таким же цветом, как и Российскую Федерацию.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Коронавирус Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
фотографии газета The New York Times карта Украины скандалы
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
привыкайте, кклы...
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Скачи не скачи, скандаль не скандаль, а Крым - это Россия.
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Ку Алексей
Ку Алексей
почему именно Россия. там и Молдавия того же цвета?
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