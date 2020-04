The New York Times «отдало» Крым России: Украина отреагировала

Американское издание The New York Times опубликовало карту распространения коронавируса COVID-19 в мире, на которой аннексированный Крым был обозначен российской территорией.

Пресс-служба посольства Украины в США сообщила об ошибке в Twitter и призвала журналистов исправить карту.

"New York Times сделало неправильную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда NYT, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту", – говорится в сообщении.

Отметим, позже карту заменили, а под ней издание уточнило: "Россия представляет данные по Крыму, полуострову, который был аннексирован в 2014 году, что привело к международным санкциям".

Это не первый скандал The New York Times с Крымом. Так, в 2017 году издание опубликовало карту, на которой Крым был отмечен тем же цветом, что и РФ, а также подписанный как "спорная территория".

В газете объяснили свою позицию. Сам автор материала Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной карте.

Позже The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, но ошибку исправили.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not - correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc