Две космические новости последних дней - и один нехитрый тест на принадлежность к человечеству.

Новость первая: американский исследовательский спутник Orbcomm FM16 развалился на части на околоземной орбите.

Новость вторая: американская межпланетная станция New Horizons удалилась от Земли на рекордное расстояние - 6,5 миллиардов километров – и передала на землю снимки Плутона в хорошем разрешении.

От ответа на вопрос: какое из этих сообщений порадовало россиян, а какое огорчило или раздражило, - зависит будущее России.

Вот ей-богу.