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5 января • обновлено в 11:23
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Террористы напали на американскую военную базу в Кении: все подробности и фото

9.8т
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Утром в воскресенье, 5 января, террористы из радикальной исламистской группировки "Аль-Шабаб", тесно связанной с "Аль-Каидой", напали на военно-морскую базу США в Кении, известную как лагерь Симба.

Об этом сообщает CNN. ЧП произошло в графстве Ламу. Отмечается, что базой пользовались как американские, так и местные войска (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Террористы взяли на себя ответственность за атаку и заявили, что уничтожили военную технику США.

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Террористы напали на американскую базу в Кении

Террористы напали на американскую базу в Кении

colonelcassad.livejournal.com

"Аль-Шабаб" взяла ответственность

"Аль-Шабаб" взяла ответственность

colonelcassad.livejournal.com

В Кении напали на лагерь Симба

В Кении напали на лагерь Симба

colonelcassad.livejournal.com

"Они атаковали взлетно-посадочную полосу Манда в Ламу, которая находится рядом с военным лагерем, в котором размещаются военнослужащие из многих стран, включая Кению и США. Нам сообщили, что боевые действия все еще продолжаются", – уточнил источник Reuters.

По словам свидетеля Абдаллы Баргаша, нападение вызвало в воздухе темный поток дыма.

В Кении атаковали базу США

В Кении атаковали базу США

colonelcassad.livejournal.com

В Кении напали на военную базу США

В Кении напали на военную базу США

colonelcassad.livejournal.com

В Кении напали на военную базу США

В Кении напали на военную базу США

colonelcassad.livejournal.com

В Кении напали на военную базу США

В Кении напали на военную базу США

colonelcassad.livejournal.com

В Кении напали на военную базу США

В Кении напали на военную базу США

colonelcassad.livejournal.com

В Кении напали на военную базу США

В Кении напали на военную базу США

colonelcassad.livejournal.com

В Кении напали на военную базу США

В Кении напали на военную базу США

colonelcassad.livejournal.com

"Аль-Шабаб" – связанная с "Аль-Каидой" исламистская группировка, борющаяся за свержение сомалийского правительства, поддерживаемого ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января в Ираке ракетами обстреляли американские военные базы. США направили в Кувейт 4 тысячи военных.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Кения
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Укровата-помогите хозяевам, вам зачтётся от них.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы в ужасе!! Туземцы громят хозяев!
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Петров Сергей
Петров Сергей
Америка - миролюбивое демократическое государство. Как же так...
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