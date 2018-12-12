Теракт в Страсбурге: появилась информация о задержании главного подозреваемого

В сети появилась информация о задержании подозреваемого в стрельбе в Страсбурге (Франция) 29-летнего Шерифа Шеката. Сразу после совершения теракта он выехал из Франции и скрывался от правоохранительных органов в Германии, где его якобы и заметила полиция.

По состоянию на 15:30, официального подтверждения от правоохранительных органов нет, однако фотографию его поимки обнародовали в Telegram "Карточный домик: Европа". На снимке видно, что вероятного подозреваемого окружила полиция.

"Если задержание действительно произошло, согласно немецким законам о конфиденциальности, официальное заявление может быть отложено до того момента, пока не будет исключена возможность, что эта информация спугнет возможных сообщников или "спящую" террористическую ячейку, с которой задержанный мог быть связан", — уточнили в соцсети.

Фото вероятного задержания Telegram

Дом "страсбургского стрелка" Telegram

Глава МВД Франции Кристоф Кастанар заявил, что в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли три человека, еще шестеро были тяжело ранены, пишет GazettCo. Всего ранения получили 12 человек.

После теракта Telegram

О личности подозреваемого Шерифа Шеката известно, что он имел 27 судимостей и отбывал наказание в Германии, Франции и Швейцарии. Кроме этого, он находился в списке потенциальных террористов, угрожающих безопасности Франции.

Шериф Шекат Twitter

Как писал OBOZREVATEL, 11 декабря на рождественской ярмарке в центре Страсбурга был открыт огонь по прохожим. Стрельба произошла на площади в районе улицы Гранд-Аркад около 20:00 по местному времени.

После установления личности вероятного подозреваемого, Шерифа Шеката, в его доме прошли обыски. Правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы.