Тела разбросаны: Индонезию накрыли землетрясение и цунами. Десятки погибших

В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли, по последним данным, 48 человек, еще 356 пострадали. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Такие данные в эфире телеканала привел представитель местной больницы, доктор Команг Ади Суджендра. Спасатели делают все возможное, чтобы добраться до места разрушений, сообщает CGTN.

Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло накануне, за ним последовало цунами. В городе Палу на острове Сулавеси были разрушены десятки зданий. Высота волн цунами составляла 1,5 - 2 м.

На фотографиях с Палу, в котором проживает около 350 тысяч человек, видно разбросанные на берегу тела. Также масштабы сокрушительного землетрясения и цунами местные жители сняли на видео.

Сообщается о закрытии местного аэропорта.

Breaking: Tsunami hits Palu, Indonesia after massive 7.7 earthquake. Major damage is being reported. pic.twitter.com/nRvge2mKy2 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 сентября 2018 г.

#UPDATE At least 48 dead, 356 injured in Palu city alone as powerful earthquake and tsunami hit Indonesia's central #Sulawesi island, according to disaster agency spokesman at press briefing https://t.co/AjJrD8SbdC pic.twitter.com/5JYPj8h1Vo — CGTN (@CGTNOfficial) 29 сентября 2018 г.

#UPDATE Tsunami alert issued as strong quakes hit the Indonesian island of Sulawesi https://t.co/wdDzW7SNpC — CGTN (@CGTNOfficial) 28 сентября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в среду, 26 сентября, в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области России.