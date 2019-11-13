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13 ноября • обновлено в 20:02
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"Пока мы тут сидим, их убивают россияне": в Конгрессе США встали на защиту Украины

1.7т
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Временный поверенный США по делам Украины Уильям Тейлор выступил на публичных слушаниях перед Конгрессом, озвучив громкие обвинения по делу о возможном импичменте президента Дональда Трампа.

Заседание транслировали в среду, 13 ноября, в прямом эфире на национальном телевидении.

Он встал на защиту Украины, заявив, что со стороны руководства США было несправедливо задерживать военную помощь в надежде получить в обмен от Украины обещания по делу вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

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В Конгрессе США встали на защиту Украины

В Конгрессе США встали на защиту Украины

"Украина – важный стратегический партнер США. Она воюет с агрессивной Россией. Пока мы тут сидим, россияне убивают украинских солдат. Украине нужна военная помощь. Задержка военной помощи в обмен на внутриполитическую помощь – бешеная идея", – отметил дипломат.

Тейлор выступил против России и поддержал санкции, введенные против нее США и европейскими странами.

Дипломат также открыто заявил, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани намеренно расшатывал отношения между США и Украиной.

Он рассказал, что в руководстве США было два канала отношений с Украиной: официальный и неофициальный. Второй не подчинялся Конгрессу. Тейлор назвал его участниками бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, посла США в ЕС Гордона Сондланда и Джулиани.

Тейлор в Конгрессе стал на защиту Украины

Тейлор в Конгрессе стал на защиту Украины

Скриншот из видео

Тейлор подтвердил информацию о том, что глава США требовал от Зеленского сделать заявление о расследовании дела Байдена и вмешательства в выборы 2016 года. Дипломат сказал, что знает о переписке Волкера с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

Тейлор признался, его помощник слышал разговор между Трампом и Сондландом, в котором президент США спросил, как обстоят дела с расследованиями. Под этим словом он подразумевал дело Байденов.

Сондланд якобы ответил, что Украина готова продвинуться далее. На вопрос, интересует ли Трампа военная помощь Украине и война на Донбассе в целом, тот ответил, что его больше заботят Байдены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тейлор заявлял, что Трамп намеренно заморозил финансовую поддержку Украины и вел переговоры с Офисом президента о расследовании дела сына своего оппонента Джозефа Байдена.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Уильям Тейлор Дональд Трамп Владимир Зеленский Курт Волкер Андрей Ермак
Место
США
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