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''Танцуй, пока молодой!'' Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы. Фото и видео

1.8тЧитать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал вальс с "Мисс Беларусь-2018" Марией Василевич, что вызвало бурю обсуждения в сети.

Это произошло на новогоднем балу для молодежи в минском Дворце Независимости. Фото и видео мероприятия обнародованы пресс-службой белорусского главы (чтобы посмотреть ролик, поскрольте вниз).

"Этот бал — своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу инициативность. Здесь лучшие из лучших. Вы — самая активная и прогрессивная часть нашего населения", — заявил лидер государства.

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Лукашенко на новогоднем балу

Лукашенко на новогоднем балу

president.gov.by

Лукашенко на новогоднем балу

Лукашенко на новогоднем балу

president.gov.by

Лукашенко на новогоднем балу

Лукашенко на новогоднем балу

president.gov.by

Лукашенко на новогоднем балу

Лукашенко на новогоднем балу

president.gov.by

Лукашенко на новогоднем балу

Лукашенко на новогоднем балу

president.gov.by

Лукашенко на новогоднем балу

Лукашенко на новогоднем балу

president.gov.by

Лукашенко на новогоднем балу

Лукашенко на новогоднем балу

president.gov.by

Лукашенко на новогоднем балу

Лукашенко на новогоднем балу

president.gov.by

Лукашенко на новогоднем балу

Лукашенко на новогоднем балу

president.gov.by

Лукашенко на новогоднем балу

Лукашенко на новогоднем балу

president.gov.by

Отметим, Мария Василевич вошла в пятерку конкурса красоты "Мисс мира-2018", где ее выбрали самой красивой девушкой Европы.

Мария Василевич

Мария Василевич

instagram.com/by_vasilevich

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Мария Василевич

Мария Василевич

instagram.com/by_vasilevich

Мария Василевич

Мария Василевич

instagram.com/by_vasilevich

Мария Василевич

Мария Василевич

instagram.com/by_vasilevich

Мария Василевич

Мария Василевич

instagram.com/by_vasilevich

Мария Василевич

Мария Василевич

instagram.com/by_vasilevich

Мария Василевич

Мария Василевич

instagram.com/by_vasilevich

В сети много комментариев о том, что Лукашенко предпочел жене победительницу конкурса красоты. Некоторые пользователи отметили, что, вероятно, таким образом президент "отрывается" накануне встречи с президентам РФ Владимиром Путиным.

"У кого-то мисс Беларусь, а у кого животик мальчика", "Он женился?" "По-простому и позитивно", "Женщины вдохновляют мужчин", "Танцуй, пока молодой, бацька!" "Альфа-самец, круче В.В.П.", — пишут в сети.

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''Танцуй, пока молодой!'' Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы. Фото и видео
''Танцуй, пока молодой!'' Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы. Фото и видео
''Танцуй, пока молодой!'' Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы. Фото и видео
''Танцуй, пока молодой!'' Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы. Фото и видео
''Танцуй, пока молодой!'' Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы. Фото и видео
''Танцуй, пока молодой!'' Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы. Фото и видео
''Танцуй, пока молодой!'' Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали застолье Путина и Лукашенко, которое рассмешило интернет-пользователей.

Персона
Александр Лукашенко
Место
БеларусьМинск
Теги
видеофотографиисоцсети
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Дмитрий Дмитрий
Дмитрий Дмитрий
Это?? Самая красивая? Нда, ничего не понимаю в колбасных обрезках!
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