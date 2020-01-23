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23 января • обновлено в 22:55
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Танками и БТРами по смертельному вирусу: в Китае военные заблокировали "больной" город

1.3т
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В четверг, 23 января, власти Китая дали приказ центральному военному командованию заблокировать город Ухань, где разгулялся смертельный коронавирус nCoV.

На блокпостах на выездах из города будут стоять бронетранспортеры и танки. Об этом сообщают китайские СМИ.

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Солдаты были оснащены специальным биологическим защитным снаряжением.

В Китае военные заблокировали "больной" город

В Китае военные заблокировали "больной" город

euronews.com

"Центральный Военный Совет КНР дал приказ центральному командованию оказать поддержку блокировки города Ухань. Выделяют бронетранспортеры и лёгкие танки для блокпостов", – говорится в сообщении.

Там отмечают, что решение было принято в ответ на социальную нестабильность из-за панических эмоций.

Ранее OBOZREVATEL писал, что все мировые СМИ публикуют кадры с китайскими врачами, которые спасают пациентов, зараженных смертельным коронавирусом nCoV. Медики в защитных костюмах больше похожи на инопланетян.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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