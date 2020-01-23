Танками и БТРами по смертельному вирусу: в Китае военные заблокировали "больной" город

В четверг, 23 января, власти Китая дали приказ центральному военному командованию заблокировать город Ухань, где разгулялся смертельный коронавирус nCoV.
На блокпостах на выездах из города будут стоять бронетранспортеры и танки. Об этом сообщают китайские СМИ.
Солдаты были оснащены специальным биологическим защитным снаряжением.
В Китае военные заблокировали "больной" город
euronews.com
"Центральный Военный Совет КНР дал приказ центральному командованию оказать поддержку блокировки города Ухань. Выделяют бронетранспортеры и лёгкие танки для блокпостов", – говорится в сообщении.
Там отмечают, что решение было принято в ответ на социальную нестабильность из-за панических эмоций.
The soldiers were equipped with biological protective gear and they vowed to win the campaign with high morale.— W. B. Yeats (@WBYeats1865) 23 января 2020 г.
To make Chairman Xi at ease, the soldiers are not afraid of hardships or even death and they will finish the lockdown task with a strong will.[2/3]
Ранее OBOZREVATEL писал, что все мировые СМИ публикуют кадры с китайскими врачами, которые спасают пациентов, зараженных смертельным коронавирусом nCoV. Медики в защитных костюмах больше похожи на инопланетян.
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