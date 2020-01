Танками и БТРами по смертельному вирусу: в Китае военные заблокировали "больной" город

В четверг, 23 января, власти Китая дали приказ центральному военному командованию заблокировать город Ухань, где разгулялся смертельный коронавирус nCoV.

На блокпостах на выездах из города будут стоять бронетранспортеры и танки. Об этом сообщают китайские СМИ.

Солдаты были оснащены специальным биологическим защитным снаряжением.

"Центральный Военный Совет КНР дал приказ центральному командованию оказать поддержку блокировки города Ухань. Выделяют бронетранспортеры и лёгкие танки для блокпостов", – говорится в сообщении.

Там отмечают, что решение было принято в ответ на социальную нестабильность из-за панических эмоций.

The soldiers were equipped with biological protective gear and they vowed to win the campaign with high morale.



To make Chairman Xi at ease, the soldiers are not afraid of hardships or even death and they will finish the lockdown task with a strong will.[2/3]