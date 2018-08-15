МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Талибы устроили бойню в Афганистане: десятки погибших

1.6тЧитать новость на украинском

Как минимум 45 афганских военных погибли в результате нападения боевиков группировки "Талибан" на военную базу в провинции Баглан на севере Афганистана.

Вечером 14 августа талибы атаковали базу Аллахуддин в одном из районов провинции, сообщает Tolo News со ссылкой на источники в военных кругах.

По информации издания, в результате столкновения были убиты 35 военнослужащих и 10 местных силовиков.

Новости
Кровавый теракт в Афганистане: число жертв достигло 39 человек

В то же время местная полиция подтвердила факт нападения, однако не предоставила информации о погибших. Сотрудники службы безопасности пока вообще не прокомментировали атаку.

Отмечается, что за последние два дня в Афганистане это уже второе крупное нападение "Талибана" на военные базы. В частности, в понедельник, 13 августа, в северной провинции Фарьяб афганские военные сдались талибам, которые продержали их базу в осаде в течение 48 часов.

По оценкам местных властей, более 40 представителей сил безопасности сдались после того, как они не получили ни помощи, ни дополнительных боеприпасов, несмотря на неоднократные запросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Афганистане террорист-смертник убил троих солдат НАТО.

Место
Афганистан
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Какие талибы? Туда же пришла американская демократия и мир, сделавшие Афганистан цветущим садом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги