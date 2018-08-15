Талибы устроили бойню в Афганистане: десятки погибших

Как минимум 45 афганских военных погибли в результате нападения боевиков группировки "Талибан" на военную базу в провинции Баглан на севере Афганистана.

Вечером 14 августа талибы атаковали базу Аллахуддин в одном из районов провинции, сообщает Tolo News со ссылкой на источники в военных кругах.

По информации издания, в результате столкновения были убиты 35 военнослужащих и 10 местных силовиков.

В то же время местная полиция подтвердила факт нападения, однако не предоставила информации о погибших. Сотрудники службы безопасности пока вообще не прокомментировали атаку.

Отмечается, что за последние два дня в Афганистане это уже второе крупное нападение "Талибана" на военные базы. В частности, в понедельник, 13 августа, в северной провинции Фарьяб афганские военные сдались талибам, которые продержали их базу в осаде в течение 48 часов.

По оценкам местных властей, более 40 представителей сил безопасности сдались после того, как они не получили ни помощи, ни дополнительных боеприпасов, несмотря на неоднократные запросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Афганистане террорист-смертник убил троих солдат НАТО.