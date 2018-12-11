''Так сделают во всем мире'': российского пропагандиста вышвырнули из больницы в Германии

Ведущего пропагандистского телеканала НТВ Вадима Глускера не стали держать в больнице в Мюнхене после того, как он упал с эскалатора и разбил лицо.

Он опубликовал соответствующие снимки в своем Instagram, на что обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Российского пропагандиста выбросили из больницы в Германии. Они еще удивлены таким поступком и не понимают, что так сделают во всем мире", – отметил он.

Так, Глускеру зашили рассечение и выписали из больницы. Пропагандист пожаловался, что в аэропорту Мюнхена эскалаторы "начинают движение невпопад".

"Меня просто вы**здили в полночь на улицу, вызвав такси, сказали, больше мы за вас ответственность не несем. Езжайте либо в гостиницу, либо в аэропорт, обращайтесь к лечащему врачу, пейте антибиотики, делайте рентгены по месту жительства и через 8 дней снимайте швы", – пожаловался он.

Пропагандист также добавил, что у него возможно сотрясение мозга и перелом ребер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты получили увечия во Франции во время протестов "желтых жилетов".

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