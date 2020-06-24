Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай взбудоражил социальные сети своим появлением на параде Победы в Москве.

15-летний Николай Лукашенко попал в кадр телетрансляции, когда сидел на трибуне возле отца и президента России Владимира Путина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пользователи сочли его очень красивым молодым человеком ("краш" на молодежном сленге).

"Вот говорите этот парад бесполезный, а оказывается на него Коля Лукашенко приехал", "Коля Лукашенко такой красивый", "Краш всея Руси", – пишут в соцсетях.

Скрин видео

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента Росси Владимира Путина 24 июня прибыли семь президентов иностранных государств.