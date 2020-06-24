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Сын Лукашенко на параде в Москве вызвал восхищение в сети

Мир
7,4 т.
Николая Лукашенко назвали очень красивым

Николая Лукашенко назвали очень красивым

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай взбудоражил социальные сети своим появлением на параде Победы в Москве.

15-летний Николай Лукашенко попал в кадр телетрансляции, когда сидел на трибуне возле отца и президента России Владимира Путина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пользователи сочли его очень красивым молодым человеком ("краш" на молодежном сленге).

"Вот говорите этот парад бесполезный, а оказывается на него Коля Лукашенко приехал", "Коля Лукашенко такой красивый", "Краш всея Руси", – пишут в соцсетях.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента Росси Владимира Путина 24 июня прибыли семь президентов иностранных государств.

БеларусьАлександр Лукашенко
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  1. /Мир