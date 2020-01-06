''Свои только бомбы и ракеты'': на похороны тело убитого Сулеймани вез американский автомобиль

Убитого ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани везли на кладбище в американской машине Chevrolet.
Интересную деталь подчеркнул Телеграм-канал "Шулика". "Самая важная деталь в прощании с генералом Сулеймани в Багдаде – катафалк. Это американская машина. Потому что свои у них только бомбы и ракеты.
И все становится на свои места – одни страны и народы цивилизацию создают, а другие разрушают", – пишут авторы канала.
Машина с телом генерала
Ранее после убийства генерала элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в иранском городе шиитов Кум подняли Красный флаг мести над мечетью Джамкаран.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани.
В сеть попало видео с места его ликвидации.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Предполагается, что для ликвидации была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным.
В сети также всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
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