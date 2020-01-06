''Свои только бомбы и ракеты'': на похороны тело убитого Сулеймани вез американский автомобиль

Убитого ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани везли на кладбище в американской машине Chevrolet.

Интересную деталь подчеркнул Телеграм-канал "Шулика". "Самая важная деталь в прощании с генералом Сулеймани в Багдаде – катафалк. Это американская машина. Потому что свои у них только бомбы и ракеты.

И все становится на свои места – одни страны и народы цивилизацию создают, а другие разрушают", – пишут авторы канала.

Машина с телом генерала

Ранее после убийства генерала элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в иранском городе шиитов Кум подняли Красный флаг мести над мечетью Джамкаран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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