Судно с украинцами затонуло в Черном море: много жертв

Грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции.

На его борту были 13 членов экипажа. По информации украинских дипломатов, обнаружены шесть погибших (четверо – украинцы ), остальных моряков удалось спасти. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" утром 7 января. Оно находилось в 80 километрах от турецкого Самсуна. Корабль вышел из порта Азова (расположен в Ростовской области на берегу рек Дон и Азовка, РФ).

К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты, на данный момент спасательная операция завершена.

Отмечается, что экипаж судна состоял из 11 граждан Украины. Гражданство еще двоих пока неизвестно.

Hızır Hacısalihoğlu

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1/1Туреччина. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України.Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

1/2 Решту 7 членів екіпажу доправлено до різних лікарень міста Самсун. Постраждалих відвідав губернатор провінції, вони перебувають під належним наглядом. До Самсуна виїхав консул. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та сподіваємось на якнайшвидше одужання постраждалих — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пираты напали на судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе, на борту которого находились украинцы.