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Судно с украинцами затонуло в Черном море: много жертв

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Грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции.

На его борту были 13 членов экипажа. По информации украинских дипломатов, обнаружены шесть погибших (четверо – украинцы ), остальных моряков удалось спасти. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" утром 7 января. Оно находилось в 80 километрах от турецкого Самсуна. Корабль вышел из порта Азова (расположен в Ростовской области на берегу рек Дон и Азовка, РФ).

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Судно с украинцами затонуло в Черном море: много жертв

К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты, на данный момент спасательная операция завершена.

Отмечается, что экипаж судна состоял из 11 граждан Украины. Гражданство еще двоих пока неизвестно.

Судно с украинцами затонуло в Черном море: много жертв

Hızır Hacısalihoğlu

Судно с украинцами затонуло в Черном море: много жертв

hurriyetdailynews.com

Судно с украинцами затонуло в Черном море: много жертв

hurriyetdailynews.com

Судно с украинцами затонуло в Черном море: много жертв

hurriyetdailynews.com

Судно с украинцами затонуло в Черном море: много жертв

hurriyetdailynews.com

Судно с украинцами затонуло в Черном море: много жертв

hurriyetdailynews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пираты напали на судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе, на борту которого находились украинцы.

Место
Турция
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