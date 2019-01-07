Судно с украинцами затонуло близ Турции: фото и видео с выжившими

В сети появились первые фото и видео спасательной операции в Черном море близ Турции, где затонуло судно "Волга-Балт" с украинцами и азербайджанцами на борту.

Как пишет турецкое издание Yeni Safak, береговая охрана заявила, что был получен сигнал бедствия относительно "возможного затопления" корабля.

Спасательная операция проводилась на самолете, двух вертолетах и ​​двух лодках. Еще одно воздушное судно ВВС Турции прибыло на место крушения в качестве резервного.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Hızır Hacısalihoğlu

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения в Черном море грузового судна.