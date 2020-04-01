Страна-соседка Украины собралась значительно продлить режим ЧП

Правительство Чешской Республики намерено продлить режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса COVID-19 еще на 30 дней – до 11 мая.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, написало издание CeskeNoviny. Режим ЧП в Чехии действует еще с 12 марта и должен закончиться 11 апреля. Решение о продлении должно быть принято палатой депутатов на следующей неделе.

По словам Войтеха, этого требует текущая эпидемиологическая ситуация в Чешской Республике и за рубежом. Он добавил, что важно продлить режим ЧП именно на 30 дней, ведь 14 дней – слишком мало.

Чехия собралась значительно продлить режим ЧП. Иллюстрация

"Мы не можем быть абсолютно уверены, что справились с эпидемией, хотя есть положительные сигналы. У нас еще есть две недели, чтобы принять решение", – сказал чиновник и отметил, что в некоторых странах эпидемия начала возобновляться после спада.

По состоянию на 1 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса в Чехии – 3508, известно о 39 смертельных случаях.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус, по данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 1 апреля стабилизировался в Европе и приблизился к своему пику в Италии и Испании. Всего в мире заражены уже более 923 тысяч человек. В Украине подтверждены 794 случая заболевания, 20 из них – летальные.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!