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Страна "невесты Путина" неожиданно выступила против Украины: разгорелся скандал

8.3тЧитать материал на украинском

Министерство иностранных дел Австрии заявило, что считает запрет СБУ на въезд в Украину скандального журналиста Кристиана Вершютца проявлением цензуры, которое нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС.

Позицию МИД изложил украинскому послу в Вене Александру Щербе генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик, сообщает OTS.

Он призвал отменить запрет на въезд, введенный украинскими властями, а также предоставить аккредитацию в зоне конфликта на украинской стороне Вершютцу.

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Популярному российскому артисту запретили въезд в Украину

Кристиан Вершютц

Кристиан Вершютц

Страна

"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Мы осуждаем такой подход. Это недопустимый односторонний акт цензуры и он противоречит ценностям Соглашения об ассоциации с ЕС", – заявил Петерлик.

От Украины также потребовали доказательств обвинений против Вершютца. Петерлик отметил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир уже призвал к снятию запрета на въезд.

Йоханнес Петерлик

Йоханнес Петерлик

thaizeit.de

"Наша цель должна состоять в том, чтобы Кристиан Вершчютц, как корреспондент ОРФ, мог продолжать репортажи без неприемлемых ограничений со стороны Украины", – резюмировал австриец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину на год запретили въезд пророссийскому журналисту из Австрии Кристиану Вершютцу из-за дискредитации ВСУ и использования фейков Кремля.

В СБУ с иронией заявили, что выдали запрет для обеспечения безопасности журналиста, который не раз отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине.

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Персона
Александр Щерба
Место
Австрия
Тег
СБУ
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Украина лучше знает , кому давать аккредитацию , а кому нет . В Европе всегда хватало шлюх разного разлива . А также штрейкбрехеров разных мастей , готовых за тридцать серебренников продать душу и тело хоть даже дьяволу . Первый пример экс канцлер Германии Шрёдер , ставший в Газпроме разменной монетой .
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Юг Руси
Юг Руси
Держите меня семеро! Я счас уссюсь от заголовка ))))))))))))))))))))))))))))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Да насрать!
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
Махал Махалыч, но вы же проситесь в ЕС,а не они к вам
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