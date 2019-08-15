Страна ЕС задумала возить туристов в Крым: что известно

В Словакии создадут турфирму, которая будет организовывать поездки в оккупированный Россией Крым для граждан Евросоюза.

Об это российским "Известиям" сообщил словацкий депутат Петер Марчек, который ранее посетил аннексированный полуостров.

"Сейчас словаки, а также граждане остальных стран Евросоюза имеют возможность посещать полуостров самостоятельно. Тем не менее, трудности с организацией поездки и решением ряда других вопросов многих людей отпугивают. Поэтому наша задача – максимально облегчить европейцам путешествие в Крым. Я уверен, что реализуемый проект будет пользоваться спросом", – рассказывал политик.

При этом он отметил, что над законностью данных поездок уже работают юристы, чтобы "деятельность компании не вызвала претензии со стороны Брюсселя и словацких властей в связи с введенными в 2014 году антироссийскими санкциями".

"Не хотелось бы сейчас раскрывать все подробности, чтобы не создать дополнительные трудности. Но могу сказать, что мы планируем плотно сотрудничать с российской стороной, чтобы избежать каких-либо жалоб", – добавил Марчек.

Петер Марчек Известия

Отметим, что ранее крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев рассказал, что депутат Национального Совета Словакии Петер Марчек, выступающий за признание аннексии Крыма, является очередным купленным маргиналом.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин и глава сепаратистского региона Грузии, президент частично признанной Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыли в оккупированный Крым.

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