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11 сентября • обновлено в 22:32
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Стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным

1.8т Читать материал на украинском

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках переговоров "нормандского формата" может состояться уже до конца сентября.

Такое заявление сделал в среду, 11 сентября, посол Франции и Украине Этьен де Понсен, передает Укринформ.

"Я могу подтвердить, что сегодня происходят очень тесные контакты на уровне президента республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно президентами Зеленским и Путиным в надежде провести эту встречу еще до конца текущего месяца. Президент республики уделяет этому вопросу очень большое личное внимание, поэтому мы надеемся, что эта запланированная встреча может реализоваться", – сказал дипломат.

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Посол не рассказал, какие темы будут обсуждать лидеры, ссылаясь на то, что на его должности ему будет "немного неуместно вдаваться в детали переговоров, которые сейчас проходят очень интенсивно".

"Тем не менее, всем более-менее известны те пункты, которые рассматриваются, как, возможно, предварительные условия, - это реализация Минских договоренностей, которые фигурируют в центре этих переговоров", – добавил он.

Стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным

Стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным

rus.delfi.ee

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча в "нормандском формате" может состояться через несколько недель.

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Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Ангела Меркель
Место
Франция
Тег
нормандский формат
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филипп филипыч
филипп филипыч
давно пора. диалог лучше вражды
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Mega Death
Mega Death
Такие встречи за месяцы готовятся , а тут две недели осталось. Брехня. За это время Зе должен через жёпу вывернуться, чтоб Путин с ним захотел встречаться. А эти Макрон и Меркель ему по барабану))
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