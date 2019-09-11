Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках переговоров "нормандского формата" может состояться уже до конца сентября.

Такое заявление сделал в среду, 11 сентября, посол Франции и Украине Этьен де Понсен, передает Укринформ.

"Я могу подтвердить, что сегодня происходят очень тесные контакты на уровне президента республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно президентами Зеленским и Путиным в надежде провести эту встречу еще до конца текущего месяца. Президент республики уделяет этому вопросу очень большое личное внимание, поэтому мы надеемся, что эта запланированная встреча может реализоваться", – сказал дипломат.

Посол Франции назвал дату встречи Зеленского с Путиным Укринформ

Посол не рассказал, какие темы будут обсуждать лидеры, ссылаясь на то, что на его должности ему будет "немного неуместно вдаваться в детали переговоров, которые сейчас проходят очень интенсивно".

"Тем не менее, всем более-менее известны те пункты, которые рассматриваются, как, возможно, предварительные условия, - это реализация Минских договоренностей, которые фигурируют в центре этих переговоров", – добавил он.

Стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным rus.delfi.ee

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча в "нормандском формате" может состояться через несколько недель.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!