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Ссора президентов: Макрон сравнил разговор с Трампом с сосисками

1.6тЧитать новость на украинском

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался раскрывать детали телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, сославшись на цитату, приписываемую первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку.

"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть!" – заявил он во время пресс-конференции в Париже во вторник, 5 июня, передает Ouest France.

Политик отметил, что "комментарий к кухне" вряд ли поможет "сервировке стола или улучшению аппетита".

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Также Макрон подчеркнул, что диалог с Трампом, который американская пресса окрестила "ужасным", вышел "откровенным".

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, Трамп и Макрон провели переговоры по вопросам торговли и миграционной политики, но разговор двух лидеров пошел не по плану после того, как французский президент прямо раскритиковал политику американского коллеги.

Персоны
Эммануэль МакронДональд Трамп
Место
Франция
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