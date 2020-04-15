США считают, что Китай якобы продолжает скрывать информацию о коронавирусе COVID-19.
С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
"Китай мог бы быть более честным и предоставить намного больше информации, чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и справиться с ним", – заявил Эспер.
По его словам, необходимо давить на китайскую сторону, чтобы "выбить" от них больше информации о COVID-19.
Марк Эспер
Как писал OBOZREVATEL, накануне президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Ранее он сообщал, что не доволен работой ВОЗ.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.