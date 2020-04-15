Главная Новости
16 апреля • обновлено в 02:01
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

США заявили, что Китай скрывает правду о коронавирусе

1.3т
Читать материал на украинском

США считают, что Китай якобы продолжает скрывать информацию о коронавирусе COVID-19.

С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

"Китай мог бы быть более честным и предоставить намного больше информации, чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и справиться с ним", – заявил Эспер.

По его словам, необходимо давить на китайскую сторону, чтобы "выбить" от них больше информации о COVID-19.

Марк Эспер

Марк Эспер

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Ранее он сообщал, что не доволен работой ВОЗ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Только сэшэа всегда говорят правду! Все остальные врут!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Украина получит партию гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

  • В Китае подтвердили новый путь передачи коронавируса: заразиться может любой.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги