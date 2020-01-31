Вслед за Сулеймани: США ударили по лидеру террористов "Аль-Каиды"

Военные США нанесли воздушный удар по местопребыванию лидера "Аль-Каиды" Касима аль-Рими на Аравийском полуострове (АКАП).
Об этом сообщил CNN со ссылкой на источника в американском Министерстве обороны. Представитель Пентагона не уточнил, был ли убит 41-летний аль-Рими.
"Хотя нам известны сообщения о смерти лидера АКАП Касима аль-Рими, Министерству обороны нечего сказать по этому вопросу", – заявил CNN министр обороны Соединенных Штатов.
Ранее правительство США предложило вознаграждение в 10 млн долларов за любую информацию о лидере "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове.
По сообщениям, террористического лидера в течение нескольких месяцев отслеживали с помощью разведки и воздушного наблюдения.
Лидер Аль-Каиды Касим Аль-Рими
CNN
АКАП – это представительство "Аль-Каиды", базирующейся в Йемене. Оно было создано в 2009 году и считается одним из самых опасных террористических группировок.
Организация неоднократно объявляла о планах совершить теракт на территории США.
Считается, что Касим аль-Рими стал его лидером после 2015 года, когда в результате авиаудара американских войск был убит предыдущий глава группировки Насира аль-Вухайши.
Совет Безопасности ООН занес аль-Рими в перечень лиц, которые подлежат международным санкциям за террористическую деятельность.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Трампу.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.
В Багдаде (Ирак) 4 января состоялось прощание с генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).
А 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, где проститься с ним пришли миллионы жителей.
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства Сулеймани.
Дочь убитого американцами генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани Зейнаб пригрозила США и Израилю "черными днями" и местью за отца.
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