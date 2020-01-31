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1 февраля • обновлено в 01:43
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Вслед за Сулеймани: США ударили по лидеру террористов "Аль-Каиды"

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Военные США нанесли воздушный удар по местопребыванию лидера "Аль-Каиды" Касима аль-Рими на Аравийском полуострове (АКАП).

Об этом сообщил CNN со ссылкой на источника в американском Министерстве обороны. Представитель Пентагона не уточнил, был ли убит 41-летний аль-Рими.

"Хотя нам известны сообщения о смерти лидера АКАП Касима аль-Рими, Министерству обороны нечего сказать по этому вопросу", – заявил CNN министр обороны Соединенных Штатов.

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Ранее правительство США предложило вознаграждение в 10 млн долларов за любую информацию о лидере "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове.

По сообщениям, террористического лидера в течение нескольких месяцев отслеживали с помощью разведки и воздушного наблюдения.

Лидер Аль-Каиды Касим Аль-Рими

Лидер Аль-Каиды Касим Аль-Рими

CNN

АКАП – это представительство "Аль-Каиды", базирующейся в Йемене. Оно было создано в 2009 году и считается одним из самых опасных террористических группировок.

Организация неоднократно объявляла о планах совершить теракт на территории США.

Считается, что Касим аль-Рими стал его лидером после 2015 года, когда в результате авиаудара американских войск был убит предыдущий глава группировки Насира аль-Вухайши.

Совет Безопасности ООН занес аль-Рими в перечень лиц, которые подлежат международным санкциям за террористическую деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

  • В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.

  • В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.

  • Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

  • Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

  • Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.

  • Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.

  • Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.

  • В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Трампу.

  • Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.

  • В Багдаде (Ирак) 4 января состоялось прощание с генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

  • А 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, где проститься с ним пришли миллионы жителей.

  • Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства Сулеймани.

  • Дочь убитого американцами генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани Зейнаб пригрозила США и Израилю "черными днями" и местью за отца.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
США
Теги
терроризм мировой терроризм
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