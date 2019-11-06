США выдвинули Зеленскому громкое требование: всплыла переписка Ермака с Волкером

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани требовал от главы Украины Владимира Зеленского сделать заявление о намерении расследовать дело бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Кроме того, он хотел, чтобы украинский лидер занялся якобы украинским вмешательством в выборы в США в 2016 году. Об этом идет речь в материале "Европейской правды".
Детали так называемого "антикоррупционного заявления" были изложены в документах, которые обнародовал Конгресс США. Ее подробно описали в своих показаниях бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд.
Джулиани требовал от Зеленского "антикоррупционное заявление"
atr.ua
Кроме того, появилась переписка между помощником Зеленского Андреем Ермаком и Волкером, в которой они согласовывали текст заявления и отдельные формулировки.
США требовали от Зеленского заявление по Байдену и выборам
24 канал
Примечательно, что требование было озвучено летом, когда Киев еще не знал о приостановке Трампом военной помощи.
Джулиани в этой цепочке играл главную роль – он не только прямо контактировал с Банковой, но и определял требования официальных лиц, в частности Волкера и Сондленда.
Согласно условиям США, з заявлением должен был выступить именно Зеленский, а не генеральный прокурор.
12 августа Офис президента дал согласие на заявление Зеленского. Ермак направил Волкеру вариант его текста – русский оригинал и перевод на английский.
Ключевой фрагмент, переданный на согласование в Вашингтон, звучал так: "Отдельного внимания заслуживает проблема вмешательства в политические процессы Соединенных Штатов, в частности при возможном участии некоторых украинских политиков. Хочу заявить о недопустимости подобной практики. Мы намерены обеспечить и довести до конца прозрачное и непредвзятое расследование, что предотвратит повторение этой проблемы в будущем".
Переписка Ермака с Волкером
Европейская правда
"Джулиани решил, что это неубедительно. Он сказал: если они не хотят расследовать именно Burisma (компания, связанная с сыном Джо Байдена Хантером – Ред.) и выборы 2016 года, то о чем мы вообще говорим?" – процитировали Волкера.
Из Вашингтона в ответ передали свой вариант заявления Зеленского, где были четко упомянутые обе важные для Трампа темы – но на Банковой отказались давать ход американскому тексту.
Волкер в свою очередь согласился с украинцами и заявление озвучено не было.
США требовали от Зеленского заявление по Байдену и выборам
Цензор.НЕТ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Также Зеленский заявил, что на него никто не давил.
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