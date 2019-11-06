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7 ноября • обновлено в 01:42
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США выдвинули Зеленскому громкое требование: всплыла переписка Ермака с Волкером

1.8т Читать материал на украинском

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани требовал от главы Украины Владимира Зеленского сделать заявление о намерении расследовать дело бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Кроме того, он хотел, чтобы украинский лидер занялся якобы украинским вмешательством в выборы в США в 2016 году. Об этом идет речь в материале "Европейской правды".

Детали так называемого "антикоррупционного заявления" были изложены в документах, которые обнародовал Конгресс США. Ее подробно описали в своих показаниях бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд.

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Джулиани требовал от Зеленского "антикоррупционное заявление"

Джулиани требовал от Зеленского "антикоррупционное заявление"

atr.ua

Кроме того, появилась переписка между помощником Зеленского Андреем Ермаком и Волкером, в которой они согласовывали текст заявления и отдельные формулировки.

США требовали от Зеленского заявление по Байдену и выборам

США требовали от Зеленского заявление по Байдену и выборам

24 канал

Примечательно, что требование было озвучено летом, когда Киев еще не знал о приостановке Трампом военной помощи.

Джулиани в этой цепочке играл главную роль – он не только прямо контактировал с Банковой, но и определял требования официальных лиц, в частности Волкера и Сондленда.

Согласно условиям США, з заявлением должен был выступить именно Зеленский, а не генеральный прокурор.

12 августа Офис президента дал согласие на заявление Зеленского. Ермак направил Волкеру вариант его текста – русский оригинал и перевод на английский.

Ключевой фрагмент, переданный на согласование в Вашингтон, звучал так: "Отдельного внимания заслуживает проблема вмешательства в политические процессы Соединенных Штатов, в частности при возможном участии некоторых украинских политиков. Хочу заявить о недопустимости подобной практики. Мы намерены обеспечить и довести до конца прозрачное и непредвзятое расследование, что предотвратит повторение этой проблемы в будущем".

Переписка Ермака с Волкером

Переписка Ермака с Волкером

Европейская правда

"Джулиани решил, что это неубедительно. Он сказал: если они не хотят расследовать именно Burisma (компания, связанная с сыном Джо Байдена Хантером Ред.) и выборы 2016 года, то о чем мы вообще говорим?" – процитировали Волкера.

Из Вашингтона в ответ передали свой вариант заявления Зеленского, где были четко упомянутые обе важные для Трампа темы – но на Банковой отказались давать ход американскому тексту.

Волкер в свою очередь согласился с украинцами и заявление озвучено не было.

США требовали от Зеленского заявление по Байдену и выборам

США требовали от Зеленского заявление по Байдену и выборам

Цензор.НЕТ

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Темы
Импичмент Трампа Выборы в США
Персоны
Рудольф Джулиани Владимир Зеленский Дональд Трамп Андрей Ермак Курт Волкер Джо Байден
Место
Украина
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Кровавый Свин подписал себе приговор!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А если США надо выдадим им их для суда))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это петины делишки к нему и все претензии))))
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