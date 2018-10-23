МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Крах ракетного договора с РФ: генерал назвал ужасающие последствия

3.4тЧитать материал на украинском

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может привести к вспышкам новых конфликтов в разных регионах мира из-за критической концентрации вооружения.

"Нельзя сказать, что "холодная война" прекращалась. Если разрыв договора произойдет, это усложнит отношения практически во всем мире, потому что решающей силой в мире является Америка и РФ", - сказал в комментарии OBOZREVATEL генерал-лейтенант Дмитрий Уманец.

По его словам, ситуация будет очень усложняться, фронтальное вооружение в мире может достичь невероятных размеров.

Новости
США подготовили новый ''ракетный'' сюрприз для России: что известно

"Когда гонка вооружений дойдет до какого-то критического предела, это вооружение нужно будет где-то использовать, поэтому естественно, будут искать конфликты. И не только в Украине, регионов много, где есть какие-то притязания к друг другу, где есть какие-то моменты. Спичку зажег, и очаг пойдет то в одном, то в другом месте", - говорит он.

Уманец считает, что предотвратить подобный сценарий возможно.

"Предотвратить это можно переговорами, встречами на самом высоком уровне, заключением договоров по типу ОСВ (ограничении стратегических вооружений, - Ред.), ведь как-то они договорились даже в СССР в тяжелейших условиях во время "холодной войны", но договорились. Думаю, что и тут можно договориться, выгодно ли это кому-то из них, не знаю", - отметил генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин пригрозил возмездием за ядерный удар по РФ.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Дмитрий Уманец
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Ух ты! Оказывается на Украине существуют адекватные генералы. Неожиданно...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги