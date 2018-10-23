Крах ракетного договора с РФ: генерал назвал ужасающие последствия

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может привести к вспышкам новых конфликтов в разных регионах мира из-за критической концентрации вооружения.

"Нельзя сказать, что "холодная война" прекращалась. Если разрыв договора произойдет, это усложнит отношения практически во всем мире, потому что решающей силой в мире является Америка и РФ", - сказал в комментарии OBOZREVATEL генерал-лейтенант Дмитрий Уманец.

По его словам, ситуация будет очень усложняться, фронтальное вооружение в мире может достичь невероятных размеров.

"Когда гонка вооружений дойдет до какого-то критического предела, это вооружение нужно будет где-то использовать, поэтому естественно, будут искать конфликты. И не только в Украине, регионов много, где есть какие-то притязания к друг другу, где есть какие-то моменты. Спичку зажег, и очаг пойдет то в одном, то в другом месте", - говорит он.

Уманец считает, что предотвратить подобный сценарий возможно.

"Предотвратить это можно переговорами, встречами на самом высоком уровне, заключением договоров по типу ОСВ (ограничении стратегических вооружений, - Ред.), ведь как-то они договорились даже в СССР в тяжелейших условиях во время "холодной войны", но договорились. Думаю, что и тут можно договориться, выгодно ли это кому-то из них, не знаю", - отметил генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин пригрозил возмездием за ядерный удар по РФ.