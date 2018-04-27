США рассекретили доклад, разоблачающий Россию

Комитет палаты представителей конгресса США рассекретил часть доклада касательно российского вмешательства в выборы американского президента.
Авторы документа сообщили, что РФ вела кампанию по подрыву президентских выборов, начиная с 2015 года. Глава комитета Девин Нюнес подписал доклад, состоящий из 200 страниц. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно исследованию, Россия вмешивалась в выборы, используя кибератаки, социальные сети, а также посредников и государственные средства массовой информации. Комитет не нашел свидетельств сговора предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Кремлем.
"Комитет сохраняет обеспокоенность тем, что Россия продолжит усилия по подрыву западных демократий, подогревая социальные проблемы, политическую нестабильность и разделение", — сказано в документе.
Авторы выразили недовольство медленной реакцией американских властей на российское вмешательство во внутренние дела США.
Кроме того, в докладе назвали ряд пропагандистских СМИ РФ частью российского аппарата медиапропаганды. В их список входят: "Россия сегодня", Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines.
Как сообщал "Обозреватель", в феврале Трамп признал, что Россия оказывала влияние на выборы американского президента.
Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ, в рамках расследования финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа русскими допросил не менее 2 олигархов, связанных с Кремлем.
Позже, Мюллера заинтересовал транш от украинского олигарха Виктора Пинчука. Тем временем, в российская сторона отказалась гарантировать невмешательство в выборы США.
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