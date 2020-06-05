США призвали Россию вернуть Крым и уйти с Донбасса

Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор призвал международное сообщество привлечь к ответственности Россию за оккупацию Крыма и агрессию на востоке Украины.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Миссии США в ОБСЕ. Он подчеркнул, что крымчане, которые выступали против аннекси полуострова, подвергались заключениям в тюрьмы и пыткам.

"Крымские татары и другие, выступающие против российской оккупации, подвергались насильственным исчезновениям, тюремному заключению, принудительному "психиатрическому" лечению, показательным судебным процессам и пыткам. Российское правительство продолжает милитаризацию Крымского полуострова, Черного моря и Азовского моря", – говорится в обращении посла.

"Вместо того, чтобы предпринять шаги по сокращению насилия на востоке Украины, Россия попыталась отрицать свое участие в этом многолетнем конфликте, который унес жизни более 13 тысяч мужчин, женщин и детей. Ее попытки охарактеризовать ситуацию как "внутренний конфликт" были широко отвергнуты международным сообществом. России пора проявить необходимую политическую волю, чтобы положить конец этому конфликту, который никому не помогает", – сказал он.

Гилмор также выразил обеспокоенность из-за задержания ФСБ украинского военного на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы никогда не признаем аннексию Крыма Россией", – добавил посол.

Он отметил, что санкции в отношении России будут действовать до "возвращения Крыма под контроль Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гилмор заявил, что международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности и добавил, что многолетняя агрессия Москвы является прямым вызовом безопасности Европы.

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