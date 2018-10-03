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ПолитикаЭкономика

США объявили о разрыве договора о дружбе с Ираном: все подробности

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США решили выйти из американо-иранского договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах, который был подписан в 1955 году.

Об этом в среду, 3 октября, заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает The Hill.

"Я объявляю, что Соединенные Штаты прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года. Это решение, откровенно говоря, принято с опозданием в 39 лет", - сказал Помпео.

Также он обвинил Иран в использовании Международного суда ООН в политических и пропагандистских целях, назвав Тегеран источником угрозы американской миссии в Багдаде и Басре (города в Ираке).

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При этом Помпео сообщил, что Вашингтон и далее будет оказывать гуманитарную помощь Ирану, упрекнув власти Тегерана в растрате денег, которые "следовало бы потратить на улучшение условий жизни граждан".

Накануне Международный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к США, принудив американскую сторону отменить санкции в отношении гуманитарной помощи и товаров, связанных с гражданской авиацией.

Помпео выразил сожаление из-за того, что суд стал рассматривать иск Ирана, однако, по его словам, игнорирование большинства требований Тегерана "стало его прямым поражением".

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Напомним, договором США о дружбе с Ираном закреплялся правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Иране утверждают, что восстановленные США санкции нарушают этот правовой принцип.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая США разорвали ядерную сделку с Ираном, заявив о планах восстановить экономические санкции против Ирана.

Европейские партнеры США - Великобритания, Германия и Франция - были разочарованы решением американского лидера Дональда Трампа. При этом в июле Трамп пообещал Ирану "невиданные последствия", если Тегеран продолжит угрожать Вашингтону.

В конце сентября стало известно о том, что Европейский Союз собирается создать специальный институт для обеспечения финансовых операций с Ираном в обход санкций Соединенных Штатов.

Читайте все новости по теме "Снятие санкций с Ирана" на OBOZREVATEL.

Тема
Снятие санкций с Ирана
Персона
Майк Помпео
Место
США
Объекты
ООНМеждународный суд ООН
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Ждите очередного скачка цен на нефть. Идиот трамп.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Хохлы, а вы свои договора с Ираном когда разрывать будете? Хозяин ждет...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Русский Солдат, Тогда Ирану точно хана)))))
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