США ликвидировали одного из опаснейших террористов в мире

США ликвидировали террориста экстремистской сети "Аль-Каида" Джамаля аль-Бадауи, организовавшего нападение на эсминец ВМС США USS Cole в 2000 году.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. По его словам, борьба Штатов с "Аль-Каидой" продолжается.

"Наши великолепные военнослужащие восстановили справедливость по отношению к героям, погибшим и раненым в трусливой атаке на эсминец Cole. Мы только что ликвидировали лидера этой атаки Джамаля аль-Бадауи. Наша работа против "Аль-Каиды" продолжается. Мы никогда не прекратим борьбу против радикального исламистского терроризма", — написал Трамп.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!