МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

США ликвидировали одного из опаснейших террористов в мире

3.2тЧитать материал на украинском

США ликвидировали террориста экстремистской сети "Аль-Каида" Джамаля аль-Бадауи, организовавшего нападение на эсминец ВМС США USS Cole в 2000 году.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. По его словам, борьба Штатов с "Аль-Каидой" продолжается.

"Наши великолепные военнослужащие восстановили справедливость по отношению к героям, погибшим и раненым в трусливой атаке на эсминец Cole. Мы только что ликвидировали лидера этой атаки Джамаля аль-Бадауи. Наша работа против "Аль-Каиды" продолжается. Мы никогда не прекратим борьбу против радикального исламистского терроризма", — написал Трамп.

Новости
В Йемене убит лидер Аль-Каиды
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики террористической группировки "Аль-Каида" начали осваивать технические средства, которые позволяют сбивать пассажирские самолеты в Европе.

В январе прошлого года в Тунисе был убит главный помощник лидера "Аль-Каиды" алжирец Билель Коби.

Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Crimea Yalta
Crimea Yalta
правильно будет сказать, что Jamal al-Badawi сам себя ликвидировал, ибо его применение силы не основывалось на добре
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горняк Юрий
Горняк Юрий
Я ДУМАЛ ПОРОХА ГРОХНУЛИ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Гомняк Юрий, а разве кателок с говном может думать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Satin Rik
Satin Rik
Горняк Юрий, а я думав - ліліПукина
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги