США испытали новейшую гиперзвуковую ракету: появились фото пуска

В США впервые провели огневые испытания гиперзвуковой ракеты под названием GOLauncher1.

Запуск двигателя осуществили на тестовом стенде. Испытания были проведены американской компанией Generation Orbit Launch Services в Джексонвилле, передает издание Defence Blog.

Пробный запуск ракеты стал важным этапом на пути к полноценной ее эксплуатации.

Ракета должна выступить в роли носителя для оборудования и дать новые возможности для проведения суборбитальных исследований.

Отмечается, что запускать ракету-носитель намерены с борта самолета Gulfstream III.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявляли, что в будущих войнах победит гиперзвуковое оружие.