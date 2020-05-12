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12 мая • обновлено в 10:30
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США хотят ввести новые санкции против России: появился документ

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Комитет по иностранным делам Конгресса США призвал власть ввести дополнительные санкции против Российской Федерации из-за нарушения прав человека.

Соответствующий проект резолюции подготовили председатель комитета конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель республиканец Майкл Маккол. Документ опубликован на официальном сайте дипведомства.

Отмечается, что среди прочего в нем акцентируется внимание на случаях, когда в России за решетку попадают оппозиционеры, журналисты, активисты гражданского общества и вероисповедания.

США подготовили новый удар по России: появился документ о санкциях

"В проекте резолюции есть призыв к РФ немедленно освободить политзаключенных. Мы призываем администрацию Трампа вводить санкции против российских чиновников, несущих ответственность за подобные нарушения прав человека", – подчеркнули в Конгрессе.

Помимо этого, конгрессмены выступили с предложением использовать для введения санкций закон Магнитского, позволяющий применять персональные санкции против лиц, нарушивших права человека в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдепартаменте США заверили, что Штаты продолжат политику санкций в отношении России, которая развязала войну на Донбассе.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Санкции против России
Место
США
Теги
нарушают права Конгресс США Россия - страна-агрессор
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