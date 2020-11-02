Спецназ Вены задержал несколько подозреваемых в теракте: очевидцы выложили видео

В центре Вены заметили группу людей с поднятыми руками, которых задержали силовики. Террористы это или просто подозреваемые — сейчас неизвестно.

Видео ареста возможных подозреваемых сняли очевидцы.

Кроме того, очевидцы сняли часть спецоперации полицейских по задержанию еще одного подозреваемого.

Также пользователи выложили видео зачистки правоохранителями одного из ресторанов в центре Вены.

По информации полиции, стрельбу начали несколько человек, вооруженных автоматами. Они действовали в шести разных локациях.

Один нападавший был убит полицейскими. В результате теракта несколько человек получили ранения, в том числе один офицер полиции

В больницах находятся 15 человек. Представитель ассоциации здравоохранения Кристоф Мирау заявил, что трое раненых доставлены в клиники Вены.

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