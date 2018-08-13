Турецкая валюта упала до отметки 7 лир за доллар. Где-то видел, что после 7,20 за доллар завалится вся банковская система страны, что спровоцирует мировой финансовый кризис. В спасение рядового Эрдогана включился Евросоюз. В медиа Турции неожиданное изменение риторики в отношении Германии. "Спасла Грецию, спасет и Турцию. Трамп изыди" вот вам новая антикризисная молитва.

А пока проправительственные СМИ убеждают турок, что это все американские масоны мстят новому халифу за независимую политику, предлагаю почитать материал великолепного Йылмаза Оздиля.

Автор "Сёзджю" является антиамериканистом побольше, чем вся турецкая правящая партия, но великолепно анализирует экономическую политику Эрдогана, особенно его визитную карточку - инфраструктурные проекты столетия: аэропорты, тоннели и мосты, которые завораживают всяких Орбанов, арабских шейхов и постсоветских коррупционеров.

Немного пояснений к статье: все турецкое инфраструктурное чудо возникло по формуле "Бери-строй- используй-отдай" - концессии, на которые якобы не тратились деньги бюджета, а только капиталы инвесторов.

"В Кютахье построили четвертый по размеру аэропорт Турции – аэропорт "Зафер". Сказали, что на постройку не ушло ни копейки денег налогоплательщиков. Население Кютахьи 200 тысяч. Подрядчику дали гарантии на 1 миллион пассажиров в год. Утверждали, что им будут пользоваться жители соседних провинций Афьйон и Ушак. За 4 года аэропортом воспользовалось 170 тысяч пассажиров. Зато подрядчику выплатили компенсацию за оставшихся три миллиона 800 тысяч не существующих пассажиров. Концессия "своих" подрядчиков продлится до 2044 года. Гарантированные выплаты из бюджета будут получать еще 26 лет.

Построили мост Османгази через Измитский залив. Сказали, что из государственной казны не потратили ни копейки. Дали гарантии, что в год по нему будут проезжать 14 млн 600 тысяч автомобилей. В год по нему проходят 5 миллионов авто. "Свои" подрядчики на ровном месте получают за проезд еще 10 миллионов машин. Если экономить деньги, которыми компенсируют 10 миллионов не проехавших по мосту машин, то чуть ли ни каждый год можно строить по мосту Османгази.

В Стамбуле построили третий мост через Босфор. Сказали, что из народного кармана на него не потратили ни копейки. Дали гарантии на проезд по нему почти 50 млн машин ежегодно. За год проезжает едва 15 миллионов. Вы по нему ездили уже? Я еще ни разу. Удивительный мост, за каждый своей не проезд плачу за него 4 доллара плюс НДС.

В Стамбуле достраивают третий аэропорт. Говорят, он станет крупнейшим в мире. Говорят, не потратили на него ни копейки бюджетных денег. Говорят, государство заработает на нем 35 миллиардов евро. На какое количество пассажиров дали гарантию, никому не известно, но известно, что она продлится 12 лет. Остальное считайте сами.

Говорят: "мы построили аэропорт в Анкаре 14 лет назад". Хммм, аэропорт Эсенбога работает с 1955 года. Все, что они сделали – дали подрядчику гарантию на эксплуатацию международного терминала. Счетная палата подтвердила, что подрядчик фактически присосался к бюджету и насосал уже миллионы.

Построили городские больницы (проект больниц с участием частного капитала и министерства здравоохранения Турции). Застройщикам дали гарантии их заполняемости 70%. В пик сезона на 5-звездочные отели Антальи невозможно дать таких гарантий. В общем, я бы на вашем месте каждые полгода делал операции в этих больницах, потому что платить вы будете за них в любом случае.

А теперь нас пытаются убедить, что это не результаты великолепной экономической политики, а все из-за какого-то "монаха"-священника (намек на конфликт между США и Турцией из-за ареста протестантского пастора Бронсона за участие в тайной организации Гюлена).

Кажется на этот раз нас заставят заплатить взнос ещё и за церковь, которой никто из нас не пользуется."

Автор Йылмаз Оздиль, материал опубликован на турецком языке в sozcu.com.tr 4 августа, когда турецкая валюта перешагнула барьер в 5 лир за доллар.