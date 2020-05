"Спасибо, сэр, ха-ха": Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск иронично ответил на поздравление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по поводу успешной стыковки корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.

Об этом он написал в Twitter в комментариях к записи Рогозина. Тот, обращаясь к директору NASA Джиму Брайденстайну, заявил, что знает, как он "стремился к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом". "Я желаю NASA успешно завершить перезапуск своей национальной системы транспортировки к МКС", – отметил глава "Роскосмоса", а также предложил США продолжить "сотрудничество в космической сфере".

Он также добавил: "Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX".

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", – ответил Маск на русском языке.

Dear @JimBridenstine, it's safe to congratulate you at this point with a successful launch and docking. Bravo! I know how anxious you were for this major event to become a success. I wish @NASA team to successfully finish up reconstructing its national space transportation system