Читаю в немецкой (и не только в немецкой) прессе весь этот файл рассуждений про то, что мир уже никогда не будет прежним. Что в корне изменятся потребительские привычки, стиль жизни и т.д.

И вот что думаю. Лично я своих привычек и потребительских предпочтений менять не собираюсь.

Если вы хотите меньше летать: флаг вам в руки! Сделайте одолжение - не летайте. В самолетах станет просторнее, цены на билеты упадут, сервис улучшится. И я буду наслаждаться вашим отсутствием.

Ведь откажутся летать только идиоты. А разве это не наслаждение: летать без идиотов?

Если вы хотите меньше ездить на отдых к морю: флаг вам в руки! Сделайте одолжение. В гостиницах исчезнет овербукинг, сервис вырастет, отели за клиента будут биться. И я буду наслаждаться отсутствием идиотов рядом со мной на пляже.

Вы хотите меньше ходить в рестораны? Заставьте вечно Бога молить! Просто замечательная идея! Cо мной будут носиться как с писаной торбой. Качестве еды взлетит до небес, а цены - упадут. И вас, идиотов, со своими веганскими закидонами, не будет рядом!

Неужели я буду жить в мире, в котором я не буду видеть ваших постных рож? Какое счастье! Спасибо коронавирусу и лично товарищу Си.

Как хорошо будет без вас в театрах, на стадионах, на рок-концертах....

Сидите дома. Закройте окна. Дрожите от страха. Именно такая жизнь вам дорога. Именно ее вы хотите сохранить во что бы то не стало...

Самое смешное, что вы уверены, будто все люди думают как вы. Дудки! Это не так.

Вот увидите: мир будет прежним. Ничего не изменится. И уж потребительские привычки - точно. Их даже чума и война не поменяли. А вы мне тут какой-то короновирус в нос суете... Тьфу на вас и на короновирус.

Особо впечатлительные голосят: это сильнейшая рецессия за сто лет, сильнейший кризис за двести лет, беспрецедентно и пр.

Х*р вам на всю вашу рожу! После Второй мировой войны было тяжелее. Несравнимо. Но это не поменяло потребительских привычек человечества.

После развала СССР ВВП упал на 50% и лежал 10 лет. Но это не поменяло нас. Напротив! Мы лишь после этого развала только и почувствовали вкус к настоящему потреблению!

Да здравствует общество потребления! Да здравствует алчность и гедонизм! Идите к черту, паникеры! Коль вам пришла в голову дикая идея отказаться от нынешней модели потребления - отказывайтесь. Вы очень скоро увидите как смешно вы выглядите.

Впрочем, зачем я вас отговариваю? Мне же эти ваши идеи вполне на руку: чем меньше вы будете потреблять, тем ниже будут цены на товары и услуги и тем выше будет их качество для тех, кто решил не менять своих привычек...

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