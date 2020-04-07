История с отправкой в Италию российских “борцов” с коронавирусом обрастает все большим количеством интересных подробностей.

Так, если их приглашение в страну изначально было спровоцировано не официальными властями страны, а пророссийскими партиями – это уже факт, а значительная часть оборудования, которое завезли российские военные в страну НАТО не предназначено для борьбы с инфекциями это уже не просто факт, а настоящий скандал, то некоторое оборудование “спасителей” наводит на мысли о реальных истоках COVID-19.

Дело в том, что среди техники, которая была отправлена Россией в Италию, оказался очень интересный образец, а именно - модуль биологической безопасности для многофункциональных мобильных комплексов “Сыч” производства “АМС-МЗМО” и НПО “Транском”. Разработка данного комплекса так же осуществлялась 48 Центральным НИИ Микробиологии МО РФ, а сам автомобиль, который сейчас рассекает по автострадам Италии, имеет номерные знаки Московской области и относится к воинской части филиала 48ЦНИИ в Сергиевом Посаде.

А теперь, немного подробностей об этом самом, упоминаемом выше Научно-исследовательском институте микробиологии Министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ). На сегодняшний день это главный разработчик средств защиты от наступательного биологического вооружения в России, с головным офисом в Кирове.

Казалось бы, кто же ещё как не разработчики средств защиты от наступательного биологического вооружения должны помогать в период эпидемии? На этот вопрос мы уже с вами отвечали и ни раз – медики. Но, все же, на самом деле с этим 48 ЦНИИ МО РФ не все так просто.

Дело в том, что данное НИИ с 1937 года занимается разработкой биологического оружия. А тендерные закупки, осуществлявшиеся подразделениями Института в период 2013-2019 года, проводились в рамках проектов по разработке наступательного биологического оружия.

Интересно и то, что ещё со времен СССР 48 ЦНИИ делал ставку на разработку геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов совпадало с работами по разработке соответствующих вакцин.

В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ. То есть, институт вел работа по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму.

Лёгочная форма чумы является пневмонией и развивается при заражении человека воздушно-капельным путём его органов дыхания. Другой способ заражения — непосредственное занесение инфекции загрязнёнными руками или предметами на слизистые оболочки. Клинические данные указывали также на возможность заражения через конъюнктиву глаз. Таким образом, способы заражения и клиническая форма течения легочной чумы соответствует способам заражения и форме проявления Covid-19.

Работы в сфере легочной чумы 48 ЦНИИ МО РФ может быть связана с отправкой штатной техники и вирусологов данного подразделения в Италию. Это может косвенно указывать на то, что Covid-19 является продуктом работ 48 ЦНИИ МО РФ.

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