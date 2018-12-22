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''Спасаем миллионы от голода'': депутат Госдумы выдал дикий фейк об Украине

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Депутат нелегитимной государственной думы Леонид Калашников заявил, что Россия якобы спасает от голодной смерти миллионы украинских граждан.

По его словам, прежде всего речь идет о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и о заробитчанах, работающих в стране-агрессоре. Своими оторванными от реальности мыслями скандальный политик поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы, посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Леонид Калашников

Леонид Калашников

Скриншот видео

"Конечно, я так думаю, что вам лучше было бы закрыв вашу границу со стороны Украины с Донецком, чтобы там все умерли. Но мы не даем им умереть, не завидуйте тому, что мы помогаем им!" — обратился Калашников к украинскому журналисту Роману Цимбалюку.

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Однако украинец разгромил миф российского депутата, напомнив, что Славянск, освобожденный от российских оккупантов, сейчас наоборот живет нормальной мирной жизнью.

Услышав такой ответ, Калашников вновь принялся продвигать нелепый фейк о "голодающей" Украине.

"Мы не даем умереть нескольким миллионам человек там (на Донбассе. — Ред.), нескольким миллионам от голода, которые работают у нас, с остальной части Украины. Не даем умереть! В этом заслуга России!" — резюмировал свой неадекватный спич он.

Леонид Калашников

Леонид Калашников

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный вымысел российской пропаганды уже озвучивала скандальная Ольга Скабеева, которая заявила, что на заработки в Россию якобы миллионами едут украинцы из-за голода в родной стране. "Рупоры Кремля" глубоко убеждены в том, что граждане соседнего государства в буквальном смысле не могут себя прокормить.

Также Скабеева оскандалилась не менее глупым фейком о том, что в Украине после введения военного положения якобы полностью закончилась соль.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия
Теги
Государственная Дума РоссииНовости России
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель...оказывается в Литве уже талоны...для голодающих?))))))))))))У нас в России у всех холодильники забиты продуктами
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель...прочти свою статью про талоны на продукты на Украине...Она сейчас у тебя заглавная самая верхняя)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Фейк??????????Тогда Обозреватель который сегодня разместил инфо о введении талонов на продукты на Украине....фейкисты))))))))))))))))))))))))
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