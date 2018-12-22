''Спасаем миллионы от голода'': депутат Госдумы выдал дикий фейк об Украине

Депутат нелегитимной государственной думы Леонид Калашников заявил, что Россия якобы спасает от голодной смерти миллионы украинских граждан.

По его словам, прежде всего речь идет о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и о заробитчанах, работающих в стране-агрессоре. Своими оторванными от реальности мыслями скандальный политик поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы, посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Леонид Калашников Скриншот видео

"Конечно, я так думаю, что вам лучше было бы закрыв вашу границу со стороны Украины с Донецком, чтобы там все умерли. Но мы не даем им умереть, не завидуйте тому, что мы помогаем им!" — обратился Калашников к украинскому журналисту Роману Цимбалюку.

Однако украинец разгромил миф российского депутата, напомнив, что Славянск, освобожденный от российских оккупантов, сейчас наоборот живет нормальной мирной жизнью.

Услышав такой ответ, Калашников вновь принялся продвигать нелепый фейк о "голодающей" Украине.

"Мы не даем умереть нескольким миллионам человек там (на Донбассе. — Ред.), нескольким миллионам от голода, которые работают у нас, с остальной части Украины. Не даем умереть! В этом заслуга России!" — резюмировал свой неадекватный спич он.

Леонид Калашников Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный вымысел российской пропаганды уже озвучивала скандальная Ольга Скабеева, которая заявила, что на заработки в Россию якобы миллионами едут украинцы из-за голода в родной стране. "Рупоры Кремля" глубоко убеждены в том, что граждане соседнего государства в буквальном смысле не могут себя прокормить.

Также Скабеева оскандалилась не менее глупым фейком о том, что в Украине после введения военного положения якобы полностью закончилась соль.

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