Союза не будет? Лукашенко подсказали способ, как "отшить" Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко, скорее всего, откажется от интеграции в состав России, а власть передаст своему сыну Виктору, учредив для него должность вице-президента.

Дальнейшие отношения Беларуси и России предполагается строить в рамках Евразийского экономического союза, сообщает телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ.

"Встреча Лукашенко с Путиным в Нур-Султане (Астана) закончилась ничем. По сути, он отказался от идеи белорусско-российской интеграции, но будет исполнять чисто ритуальные сцены в диалоге с Москвой. Лукашенко нравится бакинский вариант передачи власти. Он был хотел передать ее своему сыну Виктору, учредив для него должность вице-президента", — предположили авторы канала.

Скрин-шот

По их информации, в ноябре Лукашенко планирует конституционный референдум. Полномочия президента хотят продлить до 7 лет, а сами выборы перенести.

Как сообщал OBOZREVATEL, "поглощение или передача власти?" В России раскрыли детали ультиматума Лукашенко.

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