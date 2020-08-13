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Сотрудник администрации Лукашенко уволился в знак протеста

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
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В Беларуси на фоне протестов уволился сотрудник администрации Лукашенко

В Беларуси на фоне протестов уволился сотрудник администрации Лукашенко.

Сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович уволился со своей должности в знак протеста.

Об этом бывший госслужащий написал в своем профиле в Instagram. Он занимал должность замначальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления.

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", – написал Проскалович.

В комментариях многие пользователи благодарят чиновника за смелость и гражданскую позицию и выражают ему свою поддержку.

В течение последних суток в Беларуси об увольнении заявило много сотрудников государственных СМИ и чиновников.

Сотрудник администрации президента РБ написал заявление об увольнении

Сотрудник администрации президента РБ написал заявление об увольнении (Instagram Артема Проскаловича)

Проскалович отказался быть юристом на госслужбе

Проскалович отказался быть юристом на госслужбе (Instagram Артема Проскаловича)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси двое телеведущих заявили об увольнениина фоне масштабных протестов против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа.

В Беларуси еще один телеведущий на фоне массовых протестов и задержаний активистов, написал заявление об увольнении.

В сети распространили видеобращения бывших сотрудников силовых структур Беларуси, которые выбрасывают свою форму в знак протеста против жесткого разгона активистов.

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