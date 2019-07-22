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"Сотни людей заблокированы!" В Китае трое погибли из-за мощного ливня

1.3т Читать материал на украинском

На востоке Китая вследствие сильнейшего ливня 21 июля погибли три человека, еще несколько десятков считаются пропавшими без вести.

По информации Nation News, дождь спровоцировал паводок, который заблокировал 285 туристов в провинции Цзянсу. Из них оперативно эвакуировали только 200 человек.

В агентстве "Синьхуа" добавили, что стихия парализовала передвижение шести транспортных средств. Пять автомобилей с неизвестным количеством людей считаются пропавшими, о шестой машине известно, что все ее пассажиры в безопасности.

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"Сотни людей оказались заблокированными в результате проливных дождей в провинции Цзянсу", – уточнили местные власти.

Провинция Цзянсу

Провинция Цзянсу

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Как писал OBOZREVATEL, в начале июля в Кайюань в Китае гигантский смерч унес жизни шести человек, ещё около 190 жителей получили различные травмы.

В домах нескольких кварталов не осталось ни одного целого окна. Смерч срывал крыши и переворачивал автомобили, выкорчёвывал деревья и валил столбы электропередач, по небу летали кирпичи и крупный мусор.

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Место
Китай
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