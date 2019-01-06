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Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео

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В Словакии выпали масштабные снегопады. В некоторых районах выпало почти 200 сантиметров снега.

Об этом сообщает Mukachevo.net. Заметать снегом Словакию начало еще 4 января. В некоторых районах северо-запада, на самых высоких горных склонах выпало до 100 сантиметров, в высоких точках от 120 до 190 сантиметров снега.

Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео
Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео
Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео
Новости
Сильный шторм и 20 см снега: спасатели предупредили о погодной опасности 6 областей Украины
Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео
Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео
Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео
Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео
Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео
Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео
Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео
Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео

Синоптики предупреждали жителей страны о погодных условиях. В некоторых регионах даже объявили первый уровень опасности. Также водителей предупреждают об опасности на дорогах из-за осадков. Потому многие дороги перекрыты, так как видимость при сильном снегопаде ограничена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

  • В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

Место
Словакия
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