Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео

В Словакии выпали масштабные снегопады. В некоторых районах выпало почти 200 сантиметров снега.
Об этом сообщает Mukachevo.net. Заметать снегом Словакию начало еще 4 января. В некоторых районах северо-запада, на самых высоких горных склонах выпало до 100 сантиметров, в высоких точках от 120 до 190 сантиметров снега.
Синоптики предупреждали жителей страны о погодных условиях. В некоторых регионах даже объявили первый уровень опасности. Также водителей предупреждают об опасности на дорогах из-за осадков. Потому многие дороги перекрыты, так как видимость при сильном снегопаде ограничена.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.
В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.