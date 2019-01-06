Соседнюю с Украиной страну завалило снегом: фото и видео

В Словакии выпали масштабные снегопады. В некоторых районах выпало почти 200 сантиметров снега.

Об этом сообщает Mukachevo.net. Заметать снегом Словакию начало еще 4 января. В некоторых районах северо-запада, на самых высоких горных склонах выпало до 100 сантиметров, в высоких точках от 120 до 190 сантиметров снега.

Синоптики предупреждали жителей страны о погодных условиях. В некоторых регионах даже объявили первый уровень опасности. Также водителей предупреждают об опасности на дорогах из-за осадков. Потому многие дороги перекрыты, так как видимость при сильном снегопаде ограничена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: