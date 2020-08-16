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Соратница Тихановской: Лукашенко хочет утопить Беларусь в насилии, мы не забудем и не простим

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Мир
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Соратница Тихановской: Лукашенко хочет утопить Беларусь в насилии, мы не забудем и не простим

Команда Тихановской требует, чтобы Лукашенко покинул пост президента.

Команда лидера оппозиции в Беларуси Светланы Тихановской настаивает на том, что президент Александр Лукашенко должен покинуть свой пост, который он занимает с 1994 года.

Как передает Telegram-канал "TUT.BY новости", представительница штаба Мария Колесникова 16 августа выступила перед белорусами на площади Независимости и заявила, что Тихановская одержала победу на выборах президента.

"Главное требование белорусов – бывший президент должен подать в отставку. Мы – свободные и европейские белорусы – просим мира и безопасности для наших детей", – сказала она.

Колесникова также обратилась к работникам заводов и фабрик, всем чиновникам, дипломатам, сотрудникам силовым структурам и телевидения: "У вас есть сейчас последний шанс стать на сторону народа, нас тут большинство".

Александр Лукашенко считает себя легитимным президентом Беларуси

Александр Лукашенко считает себя легитимным президентом Беларуси

Также она поблагодарила тех белорусов, которые "переборол свой страх и сделал шаг навстречу свободе".

"Мы свободные. Действующий президент хочет утопить страну в насилии. Мы не забудем и не простим. Завтра мы подаем заявление по фактам смерти людей, насилия над людьми. Тот, кто применил насилие, обязан понести ответственность по законам Республики Беларусь", – заявила она.

Светлана Тихановская и Мария Колесникова

Светлана Тихановская и Мария Колесникова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тихановская заявила, что намерена создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Накануне в ее штабе заявили о готовности к переговорам об уходе Лукашенка с поста президента страны.

Также Тихановская намерена объявить себя новым президентом государства, хотя сам Лукашенко заявил, что выборы состоялись и пригрозил, что белорусы будут "стоять на коленях", если "потеряют" его.

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БеларусьМинскПротесты в БеларусиАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
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