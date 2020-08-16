Соратница Тихановской: Лукашенко хочет утопить Беларусь в насилии, мы не забудем и не простим

Команда лидера оппозиции в Беларуси Светланы Тихановской настаивает на том, что президент Александр Лукашенко должен покинуть свой пост, который он занимает с 1994 года.

Как передает Telegram-канал "TUT.BY новости", представительница штаба Мария Колесникова 16 августа выступила перед белорусами на площади Независимости и заявила, что Тихановская одержала победу на выборах президента.

"Главное требование белорусов – бывший президент должен подать в отставку. Мы – свободные и европейские белорусы – просим мира и безопасности для наших детей", – сказала она.

Колесникова также обратилась к работникам заводов и фабрик, всем чиновникам, дипломатам, сотрудникам силовым структурам и телевидения: "У вас есть сейчас последний шанс стать на сторону народа, нас тут большинство".

Александр Лукашенко считает себя легитимным президентом Беларуси

Также она поблагодарила тех белорусов, которые "переборол свой страх и сделал шаг навстречу свободе".

"Мы свободные. Действующий президент хочет утопить страну в насилии. Мы не забудем и не простим. Завтра мы подаем заявление по фактам смерти людей, насилия над людьми. Тот, кто применил насилие, обязан понести ответственность по законам Республики Беларусь", – заявила она.

Светлана Тихановская и Мария Колесникова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тихановская заявила, что намерена создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Накануне в ее штабе заявили о готовности к переговорам об уходе Лукашенка с поста президента страны.

Также Тихановская намерена объявить себя новым президентом государства, хотя сам Лукашенко заявил, что выборы состоялись и пригрозил, что белорусы будут "стоять на коленях", если "потеряют" его.

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