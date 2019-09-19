"Вы и так наши!" Соловьев размечтался, что Украина попросится в Россию

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что через сто лет Украина якобы сама попросится в состав России, однако к тому времени уже и так будет ее территорией.

Неадекватными имперскими фантазиями скандальный рупор путинского режима поделился в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Лет через сто Киев будет проситься, а мы будем смотреть и говорить: "Куда вы проситесь, вы и так давно наши!" – ехидно съязвил Соловьев.

Владимир Соловьев Скриншот видео

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