"Вы и так наши!" Соловьев размечтался, что Украина попросится в Россию

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что через сто лет Украина якобы сама попросится в состав России, однако к тому времени уже и так будет ее территорией.
Неадекватными имперскими фантазиями скандальный рупор путинского режима поделился в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Лет через сто Киев будет проситься, а мы будем смотреть и говорить: "Куда вы проситесь, вы и так давно наши!" – ехидно съязвил Соловьев.
Владимир Соловьев
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соловьев оскандалился неадекватной идеей о покупке Россией всей территории Левобережной Украины.
Также он заявил, что скоро судьба Донбасса якобы постигнет западные украинские регионы.
Пропагандист утверждал, что Россия должна применить к Украине такой же подход, как к Сирии, чтобы заставить ее прекратить войну на Донбассе.
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