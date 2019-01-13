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Со стороны Беларуси: появился неожиданный прогноз по атаке Путина на Украину

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Кремль вряд ли решится на полномасштабное наступление на Украину из-за страха перед катастрофическими последствиями.

Об этом в интервью "Фактам" заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Однако, по его мнению, Россия может зайти с чужой территории.

"Я не думаю, что будет полномасштабное наступление. Путин уже понял, что Украина — это не легкая добыча. Но мы готовимся отразить вторжение", — сказал Богдан.

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Василий Богдан

Василий Богдан

hilkrovs.ucoz.com

По словам генерала, угроза атаки исходит не только с российской территории — Кремль может использовать в своих целях Беларусь. Отмечается, что связано это с опасениями о поглощении страны Россией.

"Украина сейчас уделяет большое внимание также охране границы с соседней Беларусью", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказали о главном признаке военного вторжения РФ в Украину.

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Тема
Российская военная угроза
Персоны
Василий БогданВладимир Путин
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
первая строчка уржала)))))))))))))))))) украинцы...мы вас разнесём даже и не заметив Вы убогослабая страна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Да не рыпнется цапьё, иначе Ху*лу придется ещё и пенсионный фонд засекретить, там тридцатью тысячами не откажется, там сотни тысяч лягут, но русское быдло никому не жалко, а нам перегной для чернозёма бесплатный
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
И чё, кацапы, как истинные обезьяны, забросают фекалиями? Не смешите
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