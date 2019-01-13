Со стороны Беларуси: появился неожиданный прогноз по атаке Путина на Украину

Кремль вряд ли решится на полномасштабное наступление на Украину из-за страха перед катастрофическими последствиями.

Об этом в интервью "Фактам" заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Однако, по его мнению, Россия может зайти с чужой территории.

"Я не думаю, что будет полномасштабное наступление. Путин уже понял, что Украина — это не легкая добыча. Но мы готовимся отразить вторжение", — сказал Богдан.

Василий Богдан hilkrovs.ucoz.com

По словам генерала, угроза атаки исходит не только с российской территории — Кремль может использовать в своих целях Беларусь. Отмечается, что связано это с опасениями о поглощении страны Россией.

"Украина сейчас уделяет большое внимание также охране границы с соседней Беларусью", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказали о главном признаке военного вторжения РФ в Украину.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!