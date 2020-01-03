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3 января • обновлено в 21:35
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Снежная сказка! В Китае показали первые фото грандиозного фестиваля скульптур изо льда

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В городе Харбин, расположенном на севере Китая, подготовили снежные скульптуры к одному из крупнейших фестивалей в мире.

Открытие запланировано на 5 января, однако городком изо льда можно полюбоваться еще с 24 декабря.

Отметим, Харбинский международный фестиваль льда и снега, который проводят с 1963 года, продлится до 20 февраля.

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Предлагаем вам фоторепортаж с места событий.

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

В Китае показали грандиозный фестиваль скульптур изо льда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве прошли международные соревнования по сноубордингу Дабл Тріпл Snow Fest 2019, для которых снег привезли несколькими грузовиками из Карпат.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Китай
Тег
Фестиваль
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