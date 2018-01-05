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Снега не было 30 лет: на США обрушился "циклон-бомба"

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На США обрушился шторм Грейсон который уже назвали "циклоном-бомбой". Жертвами стали по меньшей мере 16 человек.

В частности, в южном штате США Флориде из-за шторма Грейсон впервые за последние тридцать лет выпал снег. Соответствующее видео публикует The Guardian.

При этом метель продолжает нарастать, а температура воздуха – снижаться до рекордных отметок.

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Так в пятницу в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз, а в Нью-Йорке -28 градусов по Цельсию, передает ТСН.

Термин "циклон-бомба" американские метеорологи ввели для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов за счет снижения атмосферного давления, словно взрывная волна. Но последствия Грейсона, говорят метеорологи, могут быть более разрушительными, чем многих настоящих бомб.

В нескольких штатах объявлен чрезвычайный режим.

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Людей просят не покидать дома без особой необходимости, а если есть необходимость выйти, иметь с собой набор для выживания.

Предупреждение о метели объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Аэропорт Нью-Йорка отменил все рейсы, 46 тысяч человек остались без электроснабжения.

Samad/AFP/Getty Images

Saul Loeb/AFP/Getty Images

Matt Rourke/AP

Scott Eisen/Getty Images

Julio Cortez/AP

Scott Eisen/Getty Images

Julio Cortez/AP

Mark Makela/Getty Images

Michael Dwyer/AP

Spencer Platt/Getty Images

Как сообщал "Обозреватель", синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине перед Рождеством.

Место
США
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