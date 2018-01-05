Снега не было 30 лет: на США обрушился "циклон-бомба"

На США обрушился шторм Грейсон который уже назвали "циклоном-бомбой". Жертвами стали по меньшей мере 16 человек.
В частности, в южном штате США Флориде из-за шторма Грейсон впервые за последние тридцать лет выпал снег. Соответствующее видео публикует The Guardian.
При этом метель продолжает нарастать, а температура воздуха – снижаться до рекордных отметок.
Так в пятницу в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз, а в Нью-Йорке -28 градусов по Цельсию, передает ТСН.
Термин "циклон-бомба" американские метеорологи ввели для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов за счет снижения атмосферного давления, словно взрывная волна. Но последствия Грейсона, говорят метеорологи, могут быть более разрушительными, чем многих настоящих бомб.
В нескольких штатах объявлен чрезвычайный режим.
Людей просят не покидать дома без особой необходимости, а если есть необходимость выйти, иметь с собой набор для выживания.
Предупреждение о метели объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Аэропорт Нью-Йорка отменил все рейсы, 46 тысяч человек остались без электроснабжения.
Samad/AFP/Getty Images
Saul Loeb/AFP/Getty Images
Matt Rourke/AP
Scott Eisen/Getty Images
Julio Cortez/AP
Scott Eisen/Getty Images
Julio Cortez/AP
Mark Makela/Getty Images
Michael Dwyer/AP
Spencer Platt/Getty Images
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