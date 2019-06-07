Смоленская катастрофа: Россию поймали на очередной подлой лжи

Российским пропагандистов, которые утверждают, что польские следователи признали ошибку пилотов причиной катастрофы Ту-154 под Смоленском, обвинили во лжи.

В частности, с такими заявлениями выступили в польской прокуратуре, пишет "Европравда". Уточняется, что перед этим эксперты из Польши совершили процессуальные действия, связанные с осмотром обломков Ту-154М, находящихся в ангаре на военном аэродроме "Смоленск-Северный".

Согласно сообщениям российских СМИ, следователи Следственного Комитета РФ вместе с польскими коллегами изучили фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился под Смоленском в 2010 году.

Смоленская катастрофа ТАСС

Прокурор Эва Бялик заявила, что польские следователи поехали в мае в Смоленск, чтобы осмотреть обломки. Она отметила, на основе этих действий нельзя сделать вывод о вине пилотов. "Обзор не был завершен. Прокуроры должны снова отправиться в Смоленск, чтобы продолжить процессуальные действия", – заявила она.

По ее словам, польские следователи во время поездки не общались с журналистами и не делились впечатлениями с российскими следователями.

Правда, в Следкоме РФ считают по-другому. Там выдали следующее заявление:

"При этом российское следствие не сомневается в обстоятельствах авиакатастрофы. Все собранные материалы свидетельствуют безоговорочно о неправильных действиях экипажа, который продлил заход на посадку в условиях отсутствия видимости".

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