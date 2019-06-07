Смоленская катастрофа: Россию поймали на очередной подлой лжи

Российским пропагандистов, которые утверждают, что польские следователи признали ошибку пилотов причиной катастрофы Ту-154 под Смоленском, обвинили во лжи.
В частности, с такими заявлениями выступили в польской прокуратуре, пишет "Европравда". Уточняется, что перед этим эксперты из Польши совершили процессуальные действия, связанные с осмотром обломков Ту-154М, находящихся в ангаре на военном аэродроме "Смоленск-Северный".
Согласно сообщениям российских СМИ, следователи Следственного Комитета РФ вместе с польскими коллегами изучили фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился под Смоленском в 2010 году.
Смоленская катастрофа
ТАСС
Прокурор Эва Бялик заявила, что польские следователи поехали в мае в Смоленск, чтобы осмотреть обломки. Она отметила, на основе этих действий нельзя сделать вывод о вине пилотов. "Обзор не был завершен. Прокуроры должны снова отправиться в Смоленск, чтобы продолжить процессуальные действия", – заявила она.
По ее словам, польские следователи во время поездки не общались с журналистами и не делились впечатлениями с российскими следователями.
Правда, в Следкоме РФ считают по-другому. Там выдали следующее заявление:
"При этом российское следствие не сомневается в обстоятельствах авиакатастрофы. Все собранные материалы свидетельствуют безоговорочно о неправильных действиях экипажа, который продлил заход на посадку в условиях отсутствия видимости".
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 апреля 2010 года около военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М. В результате погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его жена. Польская прокуратура выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы.
7 марта 2016 года начала работу новая подкомиссия по расследованию причин трагедии.
15 октября 2017 года была найдена запись момента взрыва с бортового самописца Ту-154. Американские ученые Национального института авиационных исследований подтвердили версию подрыва.
23 февраля 2018 года руководитель подкомиссии Антоний Мацеревич рассказал, что взрывчатку на борту самолета не могли установить в аэропорту в Варшаве.
10 апреля 2018 года он назвал официальную причину гибели людей, находящихся на борту Ту-154М.
9 мая 2019 года Россия согласилась открыть Польше доступ к обломкам самолета.
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