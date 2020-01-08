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8 января • обновлено в 08:37
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Виктория Жмайло
Виктория Жмайло
Журналист

В Иране упал самолет МАУ: на борту было 15 украинцев. Все детали

85.6т
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Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Как сообщает агентство Tasnim, самолет направлялся в Киев. СМИ уточняют, что Boeing 737 потерпел крушение из-за технических проблем у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Что известно:

  • Марка разбившегося самолета — Boeing 737−800. Он летел по маршруту: Тегеран Киев.

  • СМИ назвали три предварительные версии крушения: техническая неисправность и случайное попадание ракет, столкновение с беспилотником США.

  • Полет продолжался 12 минут, после чего борт рухнул близ аэропорта Тегерана.

  • После падения самолета вспыхнул пожар. Скорее всего, никто не выжил.

  • Это крупнейшая авиакатастрофа с украинским самолетом за всю историю независимой Украины. В последний раз авария такого масштаба произошла 17 декабря 1997 года. Тогда, под Салониками погибли все 66 пассажиров и 8 членов экипажа украинского самолета.

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Boeing 737

Boeing 737

Иллюстрация

Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. В то же время, киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении борта возле Тегерана, по-прежнему ожидает его около 08:00.

Известно, что борт летал меньше четырех лет. Первый полет он совершил в июне 2016 года.

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим:

08:09 – Глава управления ЧС Ирана сообщил, что тела погибших были направлены на экспертизу ДНК. По его данным, большинство пассажиров были иранцами.

08:00 – В Тегеран в экстренном порядке направили делегацию из украинского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

07:39 – В аэропорту "Борисполь" на табло появилась информация о том, что рейс отменили.

В Иране упал самолет МАУ: на борту было 15 украинцев. Все детали

РИА Новости

07:35 – Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета, передает иранское ТВ.

07:32 – В посольстве Украины в Иране сообщили, что окончательных списков погибших пока нет, их устанавливают.

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

07:27 – Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров и членов экипажа.

07:22 – СМИ показали новые кадры с места катастрофы украинского самолета.

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

07:16 – Появились первые фото разбившегося лайнера.

В Иране упал самолет МАУ: на борту было 15 украинцев. Все детали

РИА Новости

В Иране упал самолет МАУ: на борту было 15 украинцев. Все детали

РИА Новости

В Иране упал самолет МАУ: на борту было 15 украинцев. Все детали

РИА Новости

07:14 – В СМИ озвучили версию о том, что катастрофа связана с последними событиями в Тегеране – самолет могли сбить иранской системой ПВО. Подтверждений такой информации нет.

06:55 – Обломки лайнера продолжили гореть. Пожарные приступили к тушению огня.

В Иране упал самолет МАУ: на борту было 15 украинцев. Все детали

06:50 – СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте крушения.

6:22 – По данным "РИА Новости", на борту самолета было не 180, а 167 пассажиров.

6:20 – Появилось первое видео падения украинского лайнера в Иране.

6:18 – По данным Flight Radar, украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 4.42 утра (по Киеву) и перестал передавать данные в 4.44.

В Иране упал самолет МАУ: на борту было 15 украинцев. Все детали

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
лайнер «Боинг-737» украинской авиакомпании МАУ (Международные авиалинии Украины), следовавший рейсом из столицы Ирана в Киев, упал сразу же после взлёта в нескольких километрах к западу от главной воздушной гавани Тегерана - аэропорта Имама Хомейни. Нужно отметить, что падение Boeing737 произошло через несколько часов после того, как иранский Корпус стражей исламской революции атаковал военные базы США на иракской территории. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство авиаперевозчиков приостановило полёты своих самолётов в воздушном пространстве Ирана и Ирака сразу же после сообщений о ракетном ударе по базам США. Но руководство украинской авиакомпании на такой шаг не пошло.===== Украинцы они такие украинцы....
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Соболезнования украинцам .
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Bobin Robin
Bobin Robin
Соболезнования родным... Земля пухом...
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