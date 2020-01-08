В Иране упал самолет МАУ: на борту было 15 украинцев. Все детали

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Как сообщает агентство Tasnim, самолет направлялся в Киев. СМИ уточняют, что Boeing 737 потерпел крушение из-за технических проблем у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Что известно:

Марка разбившегося самолета — Boeing 737−800. Он летел по маршруту: Тегеран – Киев.

СМИ назвали три предварительные версии крушения: техническая неисправность и случайное попадание ракет, столкновение с беспилотником США.

Полет продолжался 12 минут, после чего борт рухнул близ аэропорта Тегерана.

После падения самолета вспыхнул пожар. Скорее всего, никто не выжил.

Это – крупнейшая авиакатастрофа с украинским самолетом за всю историю независимой Украины. В последний раз авария такого масштаба произошла 17 декабря 1997 года. Тогда, под Салониками погибли все 66 пассажиров и 8 членов экипажа украинского самолета.

Boeing 737 Иллюстрация

Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. В то же время, киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении борта возле Тегерана, по-прежнему ожидает его около 08:00.

Известно, что борт летал меньше четырех лет. Первый полет он совершил в июне 2016 года.

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим:

08:09 – Глава управления ЧС Ирана сообщил, что тела погибших были направлены на экспертизу ДНК. По его данным, большинство пассажиров были иранцами.

08:00 – В Тегеран в экстренном порядке направили делегацию из украинского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

07:39 – В аэропорту "Борисполь" на табло появилась информация о том, что рейс отменили.

РИА Новости

07:35 – Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета, передает иранское ТВ.

07:32 – В посольстве Украины в Иране сообщили, что окончательных списков погибших пока нет, их устанавливают.

В Иране рухнул украинский самолет

07:27 – Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров и членов экипажа.

07:22 – СМИ показали новые кадры с места катастрофы украинского самолета.

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

07:16 – Появились первые фото разбившегося лайнера.

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

07:14 – В СМИ озвучили версию о том, что катастрофа связана с последними событиями в Тегеране – самолет могли сбить иранской системой ПВО. Подтверждений такой информации нет.

06:55 – Обломки лайнера продолжили гореть. Пожарные приступили к тушению огня.

06:50 – СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте крушения.

6:22 – По данным "РИА Новости", на борту самолета было не 180, а 167 пассажиров.

6:20 – Появилось первое видео падения украинского лайнера в Иране.

6:18 – По данным Flight Radar, украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 4.42 утра (по Киеву) и перестал передавать данные в 4.44.

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