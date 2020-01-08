В Иране упал самолет МАУ: на борту было 15 украинцев. Все детали

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Как сообщает агентство Tasnim, самолет направлялся в Киев. СМИ уточняют, что Boeing 737 потерпел крушение из-за технических проблем у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.
Что известно:
Марка разбившегося самолета — Boeing 737−800. Он летел по маршруту: Тегеран – Киев.
СМИ назвали три предварительные версии крушения: техническая неисправность и случайное попадание ракет, столкновение с беспилотником США.
Полет продолжался 12 минут, после чего борт рухнул близ аэропорта Тегерана.
После падения самолета вспыхнул пожар. Скорее всего, никто не выжил.
Это – крупнейшая авиакатастрофа с украинским самолетом за всю историю независимой Украины. В последний раз авария такого масштаба произошла 17 декабря 1997 года. Тогда, под Салониками погибли все 66 пассажиров и 8 членов экипажа украинского самолета.
Boeing 737
Иллюстрация
Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. В то же время, киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении борта возле Тегерана, по-прежнему ожидает его около 08:00.
Известно, что борт летал меньше четырех лет. Первый полет он совершил в июне 2016 года.
OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим:
08:09 – Глава управления ЧС Ирана сообщил, что тела погибших были направлены на экспертизу ДНК. По его данным, большинство пассажиров были иранцами.
08:00 – В Тегеран в экстренном порядке направили делегацию из украинского Министерства по чрезвычайным ситуациям.
07:39 – В аэропорту "Борисполь" на табло появилась информация о том, что рейс отменили.
РИА Новости
07:35 – Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета, передает иранское ТВ.
07:32 – В посольстве Украины в Иране сообщили, что окончательных списков погибших пока нет, их устанавливают.
В Иране рухнул украинский самолет
07:27 – Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров и членов экипажа.
07:22 – СМИ показали новые кадры с места катастрофы украинского самолета.
В Иране рухнул украинский самолет
В Иране рухнул украинский самолет
07:16 – Появились первые фото разбившегося лайнера.
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
07:14 – В СМИ озвучили версию о том, что катастрофа связана с последними событиями в Тегеране – самолет могли сбить иранской системой ПВО. Подтверждений такой информации нет.
06:55 – Обломки лайнера продолжили гореть. Пожарные приступили к тушению огня.
06:50 – СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте крушения.
6:22 – По данным "РИА Новости", на борту самолета было не 180, а 167 пассажиров.
6:20 – Появилось первое видео падения украинского лайнера в Иране.
6:18 – По данным Flight Radar, украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 4.42 утра (по Киеву) и перестал передавать данные в 4.44.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходила двумя волнами.
На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки иранской землиответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).
При этом вечером 7 января Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
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