Смертоносное цунами в Индонезии: количество жертв превысило 400

В результате мощнейшего цунами в Индонезии погибли 429 человек, еще 1400 получили различные ранения.

Также 128 человек считаются пропавшими без вести, пишет The New York Times. Тысячи людей остались без крова вследствие сильных волн, которые разбили их дома в прибережных районах западной Явы и южной Суматры.

"Военные, правительственный персонал и добровольцы устроили поиски тел вдоль усыпанных мусором пляжей. Там, где были найдены жертвы, разложены сумки для тел, что помогло родственники опознали погибших", ― уточнил представитель агентства по ликвидации стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Цунами в Индонезии Getty

Цунами в Индонезии Getty

Цунами в Индонезии Getty

Стихийное бедствие накрыло Индонезию 23 декабря, а количество жертв увеличивается с каждым днем.

Как писал OBOZREVATEL, причиной цунами стали тектонические движения, обусловленные извержением вулкана. В первый день после трагедии стало известно о 200 жертвах, однако в ходе поисковых работ спасатели находили новые тела.